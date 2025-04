Use Rosa Scotti vince gara-1 dei play-off contro Treviso: 61-54

use rosa

61

treviso

54

USE ROSA SCOTTI: Tarkovicova 19; Colognesi 9; Castellani 5; Antonini 4; Vente 14; Fiaschi n.e., Ruffini 8, Samoylych n.e., Ianezic 2, Ndiaye, Chelini n.e., Casini. All.: Cioni.

MARTINA TREVISO: Vespignani 4, Peresson 19, Stawicka 11, Da Pozzo 2, Aijanen 9, Lazzeri n.e., Aghilarre 2, Chukwu 3, Egwah 2, Carraro 2. All.: Matassini.

Arbitri: Caneva e Trinci di Collegno.

Parziali: 12-10; 27-32; 46-41.

EMPOLI – Parte con il piede giusto la serie play-off dell’Use Rosa Scotti, che fa sua gara-1 contro Treviso al termine di una gara combattuta e vissuta sul filo di lana fino alla sirena. Vente e una tripla di Tarkovicova ’accendono’ il Pala Sammontana, poi entra in partita anche Treviso e il match si fa equilibrato nonostante il punteggio rimanga molto basso (12-10 al 10’). Il secondo tempino riparte come il primo, con un altro allungo delle biancorosse locale firmato dalle solite Vente e Tarkovicova: parziale di 7-0 per il più nove (19-10). Immediata, però, la reazione di Treviso che con un contro break di 0-10 passa addirittura a condurre (19-20), prima che un finale di frazione punto a punto sancisca il 27-32 dell’intervallo lungo con tre tiri liberi della grande ex Peresson.

Dagli spogliatoi esce una Scotti concentrata che come in ogni avvio di parziale ’azzanna’ subito la partita: ancora Vente e Tarkovicova aprano il parziale di 9-0 concretizzato poi dai sei punti consecutivi di Colognesi (36-32). Stavolta l’Use Rosa gestisce il ritorno delle ospite e, anzi, allunga fino al più otto (44-36) con un gioco da tre punti di capitan Ruffini, prima che il terzo tempino si chiuda sul 46-41 per le empolesi. Un appoggio a canestro di Vente inaugura il quarto quarto (48-41), ma Treviso è tutt’altro che ’morto’ e pian piano ricuce lo strappo fino ad impattare a quota 53. È qui che la squadra di coach Cioni dimostra i gradi di grande squadra: blinda il proprio pitturato e con tre giochi da tre punti di Tarkovicova e Ruffini si porta a più sei (59-53). Poi ci pensa Vente a prendere rimbalzo e fallo nel proprio pitturato, realizzando i successivi liberi del 61-54 finale. Adesso appuntamento a mercoledì a Treviso per il secondo round.