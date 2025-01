Use Rosa si gode Casini: "Qui per fare la mia parte"

Tra le note liete dell’ultimo successo dell’Use Rosa Scotti sul fanalino di coda Benevento c’è l’ennesima buona prova di Sara Casini. Cresciuta nel vivaio biancorosso, la classe 2006 è entrata in punta di piedi in prima squadra aumentando piano piano il proprio minutaggio, fino ad entrare ormai in pianta stabile nelle rotazioni di coach Alessio Cioni.

"È stata una partita un po’ sottotono – attacca Cantini – ma dopo la sconfitta di Selargius era importante rimetterci in carreggiata portando a casa i due punti. A tratti il ritmo è stato piuttosto basso, forse anche per il fatto che abbiamo indirizzato subito la partita sui giusti binari, ma siamo riuscite a chiuderla come volevamo e quindi pensiamo già alla difficile sfida che ci attende sabato sera a San Giovanni Valdarno. Sicuramente dovremo ritrovare l’intensità difensiva sulla quale basiamo molto del nostro gioco, cosa che contro Benevento è mancata un po’ come si è potuto vedere anche dal punteggio e nel prossimo derby non ce lo potremo in alcun modo permettere. Galli è la squadra più forte del girone e servirà giocare al massimo sotto tutti i punti di vista".

Sulla sua stagione: "Finora sono soddisfatta, sto bene fisicamente e cerco di dare sempre il mio contributo sia in prima squadra che nell’Under 19 dove siamo prime imbattute – conclude –. Nel gruppo mi trovo benissimo con tutte le compagne e quindi ora non resta che proseguire su questa strada e lavorare giorno dopo giorno per migliorarci".