Vela in campo contro Castelfranco: due punti per la salvezza matematica

Terzultima di campionato e Vela impegnato domani tra le proprie mura (palasport di Camaiore 18,15) contro Castelfranco, avversario da affrontarsi con la massima attenzione oltre che con la convinzione di poterla spuntare e, nel caso, esplodere di gioia per l’ormai avvenuta salvezza. Proprio così, mancano solo due punti per esserne certi a meno che Wolf Pistoia non perda con Montemurlo il che darebbe ugualmente la certezza matematica anche in caso di sconfitta, ma non vogliamo certo sperare nelle disgrazie altrui. Non è leale né sportivo. La squadra, ancora elettrizzata dalla vittoria a Carrara, si è preparata a dovere ed a giudicare dal clima che si respira un successo non è affatto da escludersi. A scendere in campo saranno gli stessi e lo stesso sarà il loro impegno per cui tutto sembra promettere bene. Forza Vela, forza ragazzi, bravi ce l’avete quasi fatta. Il pubblico ora attende con ansia di potervi applaudire.

In Seconda Divisione, invece, l’ultimo turno della stagione regolare porta il Versilia a Livorno: i pietrasantini, quartultimi della classe con due lunghezze di vantaggio sulla Pontremolese, scenderanno in campo stasera alla Bastia del capoluogo labronico per affrontare la Liburnia. Palla a due in programma alle 19,30 sotto la direzione di Liverani e Sposito.

e.d.s.