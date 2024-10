Virtus, battere Lucca per tornare a sorridere. Il ds Voltolini: "Piena fiducia nel nostro coach"

In casa Stosa Virtus il momento è complicato. Le tre sconfitte consecutive, ma soprattutto la brutta prestazione di Arezzo, hanno lasciato il segno in negativo e la prossima partita interna con Lucca ha già il sapore dello spareggio. "La partita di Arezzo ha lasciato tutti amareggiati – commenta il ds Voltolini (nella foto insieme a coach Evangelisti) – in primis la società, ma anche l’allenatore ed i giocatori stessi, consapevoli che una prestazione così opaca è difficilmente spiegabile. Il problema non è stata la sconfitta, ma il modo in cui è maturata. Adesso dobbiamo voltare pagina e riavvolgendo il nastro, fino a due settimane fa abbiamo dimostrato di avere dei valori tecnici importanti, che a partire da domenica dobbiamo ritirare fuori. È chiaro che serve una reazione, in primis da parte dei ragazzi che già dal primo giorno di questa settimana stanno lavorando bene per cercare di dimostrare di non essere quelli visti ad Arezzo. Abbiamo grande fiducia nel nostro allenatore - prosegue Voltolini - e siamo certi che saprà toccare le corde giuste per uscire dal momento difficile. In fase di costruzione della squadra avevamo messo in preventivo dei possibili alti e bassi. Le squadre giovani sono così, si abbattono alla prima difficoltà, ma allo stesso tempo possono esaltarsi da una scintilla positiva e noi tutti speriamo che questa scintilla scatti già domenica contro Lucca. In questo momento difficile dobbiamo tutti fare quadrato ed aiutare i ragazzi a ritrovare quella serenità che manca. Siamo certi che domenica anche il nostro meraviglioso pubblico saprà darci una grande mano e quella spinta necessaria per aiutare la squadra a tirarsi fuori da questo momento complicato. Quello che ci aspettiamo dalla squadra - conclude il ds - è certamente un’inversione di tendenza in quanto ad atteggiamento, determinazione e voglia di riscatto. Domenica dovremo aggredire la partita fin da subito e sono certo che i ragazzi metteranno in campo tutta la loro voglia per tirarsi fuori dal questo momento".