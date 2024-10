Virtus, brivido derby. Gialloneri a Faenza per sfatare un tabù

Il derby è servito. Alle 20,30 la Virtus Imola giocherà al PalaCattani con i Blacks Faenza. Una partita intensa e tanto attesa dai tifosi gialloneri che quest’oggi andranno in massa nella città manfreda a sostenere la Virtus. Il secondo turno infrasettimanale per sfatare il tabù trasferta dove i gialloneri hanno perso con Mestre e Vicenza. Il terzo tentativo per tornare a muovere la graduatoria dopo gli incontri vinti entrambi al PalaRuggi con San Vendemiano e Piacenza.

La Virtus si presenta a Faenza con un Magagnoli acciaccato, il capitano ha un problema muscolare all’addome e coach Galetti solo nelle ore che precederanno la partita capirà se e quanto il Mago potrà stare in campo.

Già sabato a Vicenza ha stretto i denti portando il proprio contributo: "Questo derby – commenta Galetti – l’abbiamo preparato in poco tempo, rispetto a Faenza però c’è il vantaggio di avere giocato un giorno prima. Questa resta una partita con un alto tasso di difficoltà, di fronte avremo una signora avversaria e servirà una bella prestazione. La mia Virtus non può prescindere dal fare una buona prestazione, a livello difensivo ci siamo, in attacco invece dovremo fare molto meglio di quanto accaduto nell’ultimo match. Nell’area avversaria ci serve concretezza, Faenza è un’ottima formazione e per batterli ci vorrà una grande partita. Bisogna resettare la prestazione di Vicenza e concentrarsi solo sul derby".

Dopo quattro partite i virtussini hanno quattro punti in classifica.

"Guardando il calendario e le sue difficoltà, avremmo fatto i salti di gioia per avere 4 punti, invece c’è rammarico per come sono andate le partite di Mestre prima e Vicenza poi. Ora aspettiamo questo derby ben sapendo che ci attende un match particolarmente difficile con un’avversaria forte".