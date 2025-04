Virtus Civitanova: Traguardo Raggiunto nei Playout con la Guida di Domizioli

"Siamo salvi, un traguardo che ci riempie di soddisfazione considerando che all’inizio non ci erano date molte chance vista la totale inesperienza della squadra e la qualità del girone". Massimiliano Domizioli, coach della Virtus Civitanova, è soddisfatto e non solo per avere centrato l’obiettivo. "La maturità - sottolinea il tecnico - è stato l’aspetto predominante dei playout e questa crescita mi soddisfa appieno".

Nel turno infrasettimanale la Virtus ha vinto il match esterno con Palestrina. "È stata una gara dura, con tanti contatti, con un finale incandescente, con diversi falli". È stato un percorso che ha soddisfatto il tecnico. "I ragazzi sono stati bravi e hanno raggiunto un traguardo difficilmente pronosticabile giocando anche alla pari contro corazzate come Matelica, Recanati e Loreto Pesaro".

E adesso un po’ di giorni di riposo poi ci si prepara per il 27 aprile quando la Virtus ospiterà Vasto nell’ultima gara dei playout. "La partita chiave è stata quella giocata a Vasto nell’ultima d’andata dove abbiamo vinto giocando molto bene".