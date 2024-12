Virtus domina il derby contro Costone: record di punti al PalaEstra

La serata perfetta della Virtus, una partita da dimenticare per il Costone. È stato un match a senso unico il quarto derby dell’annata cestistica, giocato al PalaEstra di fronte a una cornice di circa 850 spettatori con nutrite rappresentanze delle giovanili delle società. Il punteggio finale, 109-83, è il risultato più largo mai registrato nei derby di campionato tra rossoblù e gialloverdi dal 1966 a oggi.

Ci sarebbe un 90-57 Virtus (+33) del 2017: ma era Coppa Toscana e l’allora squadra di Tozzi, la Virtus, superò il Costone di Binella anche grazie ai 25 punti di Olleia. Il capitano rossoblù, mercoledì, ha giocato per la 13esima volta in carriera un derby contro il Costone, così come il suo parigrado dalla parte opposta Luigi Bruttini: davanti a loro in questa statistica ci sono solo il padre di Luigi, Roberto Bruttini, con 14 presenze e Alessandro Cappelli con 15.

Scorrendo ancora gli annali si nota come prima del +26 di mercoledì c’era stato +17 Virtus (67-50) l’8 dicembre 2015; mentre la vittoria più larga del Costone è un 83-68 (+15) del 17 ottobre 1972: sulla panchina costoniana c’era Lorenzo Castellaneta, in quella virtussina Sandro Finetti. Nomi che hanno scritto la storia del basket senese.

Così come il derby di due giorni fa che, come spesso avviene, ha sovvertito i pronostici della vigilia: la Stosa era reduce da 4 sconfitte di fila e il Vismederi lanciatissimo dopo le vittorie con Mens Sana, Quarrata ed Empoli. Virtus più motivata, pronta, reattiva e ispirata. I rossoblù hanno tirato con il 61% dal campo (39/63 complessivo), contro il 44% (28/64) dei gialloverdi. Netto anche il divario a rimbalzo: 34-22 per la Stosa che, nel corso del match, ha toccato anche i 35 punti di vantaggio.

Vismederi non pervenuto, soprattutto in difesa, oltre che sotto tono in attacco. Stato di grazia, invece, per i ragazzi di coach Evangelisti che, come era accaduto anche contro la Mens Sana, si sono accesi nel match di massima motivazione. Ben 7 i giocatori che hanno raggiunto la doppia cifra: Gianoli 22, Dal Maso 21, Zocca 14, Costantini 13, Calvellini 11, Braccagni e Guerra con 10 punti. Sul fronte opposto solo tre (Zeneli 19, Bastone 18 e Matteo Paoli 10 punti) nella più classica serata no, da mettersi quanto prima alle spalle, come ha detto anche coach Belletti.

Alla Virtus, invece, si spera che questa partita possa servire per capire cosa c’è da fare per avere maggiore continuità di rendimento e, conseguentemente, cercare di risalire la classifica.