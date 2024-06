Virtus Imola, ecco Galetti: adesso la firma. Zarifi è il vice. Il nuovo corso prende forma

Il silenzio è sempre d’oro. Si dice così nella vita di tutti i giorni. Nello sport il silenzio fa rima con immobilismo o quasi.

La realtà in casa Virtus Imla però è un’altra, dalla fine del campionato ad oggi il club ha cominciato a programmare la prossima stagione agonistica che sarà ancora nel campionato di serie B Nazionale.

Il direttore sportivo Carlo Marchi ha scelto il tecnico, si tratta di Gianluigi Galetti che verrà annunciato nei prossimi giorni appena saranno terminati gli impegni agonistici del neo allenatore.

Per il ruolo di vice allenatore si registra il ritorno di Aki Zarifi, imolese di origini greche, nella Virtus ci ha giocato e l’ha guidata per qualche stagione. Zarifi conosce l’ambiente e sarà la spalla giusta del neo allenatore, i due avranno il supporto di Andrea Zotti che da queste parti è ormai diventato un’istituzione per la sua lunga militanza in giallonero.

Le prime impressioni è che la squadra guidata da Mauro Zappi fino al derby con l’Andrea Costa del 21 aprile verrà rivoltata come un calzino, difficile ipotizzare tante conferme.

Ai nastri di partenza dovrebbe esserci un gruppo molto diverso, tante rinunce, qualche conferma e moltissime facce nuove per dare corpo ad una Virtus che possa fare una stagione più da protagonista.

Fra i confermati potrebbero esserci Magagnoli, Masciarelli e Valentini, hanno qualche chance Barattini e Aglio; sarà difficile rivedere Daniel Ohenhen. Sul centro c’è in pressing Cividale di serie A2, ma pure qualche altro club che ha notato il suo buon campionato in maglia V imolese.

Merita un capitolo anche la situazione societaria, le quote di Luca Sassi sono passate nelle mani del promotore finanziario Luca Marchetti, ma gli attuali componenti del club hanno la prelazione sull’acquisto e la eserciteranno entro il 17 giugno.

Non ci saranno quindi colpi di scena, c’è solo da capire come il 39,67% verrà ripartito all’interno del club, se il presidente Davide Fiumi aumenterà il suo attuale 43,67% o entrerà qualche altro imprenditore imolese.

Solo il 16 febbraio era questa la nuova conformazione azionaria: Davide Fiume 43,.67%, Luca Sassi 39,67%, Corrado Passera 5%, Alessandro Fiumi 5%, Renzo Baldo 3,33% e Stefano Loreti 3,33%.

Ancora, al massimo, una decina di giorni per saperne di più capire sia la nuova conformazione del club che la composizione del gruppo di coach Gianluigi Galetti.