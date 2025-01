Virtus Imola, Galetti. "Partita in crescendo. La squadra è completa»

Il copione qualche volta viene stravolto. Tante volte in questa stagione la Virtus si è trovata avanti con un buon margine di vantaggio e ha perso. Domenica invece dopo il primo quarto chiuso sotto di 12 (15-27) i gialloneri con un tempo da 30 punti hanno staccato Fiorenzuola. E’ lì che si è deciso il match, dopo l’intervallo Masciarelli e compagni sono riusciti a mantenere il pallino del gioco e gli ospiti si sono dovuti arrendere. Seconda vittoria consecutiva e miglior posizione in graduatoria: "I nostri primi 10 minuti – commenta coach Galetti (foto) – sono il riflesso di una cattiva difesa e un approccio sbagliato. Quando attacchi con la retroguardia avversaria schierata, con le squadre fisiche devi avere un attacco fluido, è una cosa che avevo ricordato nel pre partita e su cui avevo insistito tutta la settimana. Non è accaduto e siamo andati sotto. La squadra però si è ripresa con parziali molto convincenti, alla fine il divario poteva essere più ampio, il risultato ci soddisfa. Con Fiorenzuola la differenza canestri cancella dieci minuti di brutta pallacanestro". Il progetto Virtus sta decollando, durante questa stagione c’erano state delle critiche feroci per la scelta di Galetti, voluto dalla coppia Torreggiani-Marchi che l’aveva contattato già nella scorsa stagione per il dopo Regazzi. Oggi ad esempio un altro caso emblematico è il rendimento di Morina, oggi uno dei punti di forza di questo gruppo. Con Fiorenzuola la Virtus ha raccolto cifre importanti: "C’è il vantaggio di avere una squadra completa, anche se facciamo ancora fatica ad allenarci, possiamo ricoprire dieci ruoli fra quintetto e panchina. Non mancano le soluzioni tattiche, quello che chiedo ai ragazzi è di fare le cose con fiducia e giocare fino in fondo, come è accaduto anche con Treviglio dove abbiamo perso. I miei uomini hanno il merito di impegnarsi tantissimo in allenamento e partita".

Il roster a breve potrebbe subire una modifica, Gianmarco Fiusco verrà lasciato libero di accasarsi altrove. Per lui dopo l’arrivo di Pinza e l’esplosione di Morina gli spazi sono esigui. Il club è orientato all’ingaggio di una guardia che possa giocare pure da ala piccola.