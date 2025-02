Virtus Imola, operazione riscatto: "Partita dura, ma daremo tutto"

Un giovedì di campionato attende la Virtus per evitare la concomitanza con i cugini biancorossi: gli uomini di Gianluigi Galetti giocheranno al PalaRuggi con Crema, palla a due ore 20,30. I lombardi arrivano in via Graziadei con un bilancio di 11 vittorie e 18 sconfitte, ma con il morale rinfrancato dall’affermazione nell’ultimo turno con Capo d’Orlando (81-79). La V imolese invece deve riprendere il passo dopo il ko di Fidenza, c’è la volontà di avvicinare definitivamente la permanenza in categoria per poi concentrarsi su altri obiettivi alla portata di Masciarelli e compagni.

Il primo ostacolo da superare è Crema: "Siamo un po’ in difficoltà con l’organico – commenta coach Galetti – a disposizione, ma teniamo duro, stiamo cercando di preparare tutte le eventualità che può proporre Crema che è molto in forma. Abbiamo la possibilità di tornare subito in campo dopo una sconfitta, la nostra voglia di rivalsa dopo Fidenza dovrà spingerci oltre gli ostacoli". Al PalaRuggi arriva una squadra da non sottovalutare a dispetto degli attuali punti in graduatoria: "Sarà una partita durissima, probabilmente molto spigolosa, con molta fisicità e con ritmi alti alternati a momenti molto statici. Dovremo difendere forte con grande continuità e migliorare l’attenzione che a Fidenza ci è stata fatale. Speriamo che il nostro grande fattore campo ci dia una mano".

Una squadra che ha vinto e una che ha perso: umori opposti in un turno infrasettimanali di una serie B in cui non ci sono pause. La squadra di Giancarlo Sacco ha tante frecce nel proprio arco e cercherà di sfruttarle anche al PalaRuggi, può uscirne un match impegnativo e pieno di insidie per tutte e due le squadre impegnate sul parquet di via Graziadei.

Come ha spiegato Galetti i suoi uomini hanno qualche acciacco da smaltire, cosa non semplice quando gli impegni sono ravvicinati. La Virtus di questa stagione più volte ha saputo buttare il cuore oltre l’ostacolo, dovrà farlo pure in questa occasione.