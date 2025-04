Virtus Imola sfida Fulgor Omegna: obiettivo play in per i gialloneri

Con la permanenza in categoria già acquisita, questa sera alle 21 la Virtus Imola giocherà sul campo della Fulgor Omegna. I padroni di casa sono quarti in graduatoria e stanno facendo un ottimo campionato: la trasferta odierna sarà parecchio impegnativa per gli uomini di coach Galetti. L’obiettivo dei gialloneri è quello di vincere per tenere vive le speranze di poter partecipare ai play in: non sarà semplice riuscirci, ma la V imolese ha le carte in regola per regalarsi un supplemento aggiuntivo di stagione e dopo la salvezza già conquistata, sarebbe un ulteriore step in avanti per la società del presidente Davide Fiumi.

Ancora una volta lo staff tecnico dovrà fare il conto delle assenze: sono in dubbio sia Masciarelli che Kadjividi; al netto di sorprese, i due giocatori non potranno aiutare i compagni di squadra. Mentre Anaekwe, dopo il rientro avvenuto nella scorsa partita, potrà essere utilizzato per un minutaggio maggiore. Nell’affrontare una squadra ben attrezzata come la Fulgor Omegna, avere più frecce nel proprio arco è un aspetto che Galetti e i suoi collaboratori cercheranno di sfruttare al meglio.

La Virtus sarà in campo per dare continuità alla vittoria ottenuta con la Robur Saronno, fare altri punti significherebbe giocarsi con maggiori chance la possibilità di approdare ai play in con vista sui play off.

Ci sarà da stringere i denti sia stasera con Omegna, poi successivamente nella partita in casa con Lumezzane e in quella di chiusura regular season il 27 aprile a Capo d’Orlando. Tre partite dove in palio c’è un surplus di partite e ulteriori soddisfazioni dopo la salvezza ottenuta con tre giornate d’anticipo sul calendario. Un passo alla volta, è questo il mantra che coach Galetti ha inculcato a tutto l’ambiente giallonero.

Serie B Nazionale (17a ritorno): Robur Saronno-Desio, Blacks Piacenza-Piacenza, Virtus Ragusa-Gemini Mestre, Casale Monferrato-Vicenza, Agrigento-Fulgor Fidenza, Legnano-Andrea Costa, Lumezzane-Crema, Capo d’Orlando-San Vendemiano, Fiorenzuola-Treviglio Brianza.

La classifica: Treviglio Brianza 56; San Vendemiano 52; Legnano 50; Fulgor Omegna e Capo d’Orlando 44; Blacks Faenza e Gemini Mestre 42; Casale Monferrato 40; Fulgor Fidenza e Agrigento 38; Vicenza 36; Virtus Imola e Lumezzane 32; Andrea Costa 30; Desio e Crema 26; Piacenza 24; Fiorenzuola 20; Ragusa 16; Robur Saronno 12.