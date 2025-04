Virtus Imola sfida Lumezzane per l'accesso ai play in: la parola al coach Galetti

Quella di stasera forse sarà l’ultima gara in casa della stagione. Da calendario il match delle ore 20.30 con Lumezzane lo è, ma se la Virtus Imola vincerà stasera bissando il successo dell’andata, poi la prossima settimana prossima andrà a giocarsi le chance di partecipare ai play in sul campo di Capo d’Orlando: "Abbiamo l’obbligo e l’ambizione di provarci – sottolinea il coach virtussino Gianluigi Galetti –, vincendo con Lumezzane avremmo la possibilità di giocarci le nostre chance nella partita che giocheremo in Sicilia. Arrivare ai play in sarebbe un risultato per noi, per i ragazzi, il club, l’intero ambiente virtussino e per la nostra tifoseria".

L’allenatore giallonero rivolge proprio un pensiero ai supporters della V imolese: "Vogliamo fare una bella cosa in occasione di questa ultima gara interna della regular season per i nostri, per la nostra gente che ci è stata sempre molto vicina in tutti i momenti di difficoltà di questo campionato, e ce ne sono stati tanti. C’è la volontà di chiudere nel migliore dei modi, due punti ci permetterebbero di impostare un certo discorso e di poter lottare fino all’ultima giornata per un obiettivo maggiore rispetto alla salvezza raggiunta due partite fa. La Virtus di quest’anno è una squadra composta da ragazzi che hanno lavorato sodo per tutto l’anno, un gruppo capace di andare oltre su tante cose. Uno spogliatoio che non ha mai mollato un giorno e io sul piano del lavoro sono uno molto esigente come lo è il mio eccezionale staff composto da Aki e Andrea".

Il primo ostacolo da superare è quel Lumezzane che stasera giocherà al PalaRuggi: "E’ una partita difficilissima, hanno rimontato e vinto di un punto con Crema, arriveranno ad Imola con l’entusiasmo che deriva dalla vittoria della scorsa partita. Il Lumezzane è una squadra forte, noi dovremo stare attentissimi, noi arriviamo dalla sconfitta di Omegna contro un’avversaria capace di vincere nove delle ultime dieci partite. Le cose non sono andate per il meglio, i ragazzi lo sanno, ma a loro non si poteva chiedere di più per tante situazioni".

Le gare (18esima giornata di ritorno): Vicenza-Legnano, San Vendemiano-Piacenza, Desio-Agrigento, Treviglio-Capo d’Orlando, Blacks Faenza-Mestre, Fidenza-Omegna, Crema-Fiorenzuola, Ragusa-Casale Monferrato.

La classifica: Treviglio 58; San Vendemiano e Legnano 52; Capo d’Orlando e Omegna 46; Mestre 44; Blacks Faenza 42; Agrigento e Casale Monferrato 40; Fidenza e Vicenza 38; Lumezzane 34; Virtus Imola, Andrea Costa 32; Crema, Piacenza e Desio 26; Fiorenzuola 20; Ragusa 16; Saronno 14.