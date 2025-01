Virtus, la crescita di Morina: "Ho lavorato molto su di me"

Da un anno all’altro le cose cambiano e nel caso di Richard Morina il mutamento è stato radicale. L’anno scorso era un elemento a margine, entrava a cose fatte o quasi, in questo torneo invece nelle 22 partite disputate fin qui ha collezionato 23,9 minuti per gara. Morina, classe 2004, ha segnato 217 punti, nella V imolese fanno meglio di lui solo Vaulet (356) e Masciarelli (270). Il play guardia curiosamente tira da due con il 41% e da tre con il 40%, dalla lunetta è fermo al 77%. Numeri che testimoniano una crescita importante, passando da un ieri misterioso a oggi essendo diventato uno dei punti cardine del gruppo allenato da Gianluigi Galetti.

Morina ha solo vent’anni e se continua così avrà un bel futuro davanti a sé: "L’arrivo di un nuovo allenatore – racconta Richard – ma anche dei nuovi compagni mi ha aiutato molto in questa stagione. In off season ho lavorato molto su me stesso, sul mio focus quindi anche sulla comprensione del gioco, inoltre ho un anno in più di esperienza quindi credo sia questo che mi ha fatto crescere ed essere utile alla Virtus".

Quando Galetti è stato ingaggiato, una delle prime richiesta è stata quella di confermare Morina. Una scelta che ai più era sembrata quanto meno naif, invece i risultati sono sotto gli occhi di tutti: "Il lavoro che stiamo facendo insieme al coach è molto buono, mi aiuta molto. Il fatto che lui mi abbia capito, poi è stato importante il sapermi gestire all’interno del campo. Tutto questo mi ha aiutato a migliorare le mie performance in modo più che positivo".

La Virtus Imola sta cercando di risalire la classifica, allontanandosi sempre più dalla zona calda per stare nella parte nobile della graduatoria: "Non so dove potremmo arrivare a livello di squadra e non mi pongo un limite. Ho un obiettivo personale che vorrei riuscire a raggiungere, ma la cosa importante è sempre quella di dare una mano alla squadra. Tornando alla Virtus lavoriamo di giorno in giorno per migliorarci e arrivare il più lontano possibile, toglierci il maggiore numero di soddisfazioni possibili".

Domenica i gialloneri giocheranno sul campo della Virtus Ragusa (ore 18): "Ogni partita per noi è importante, dobbiamo cercare di affrontarla con la massima attenzione e concentrazione, sarà una gara intensa e difficile, speriamo di ottenere il risultato e dare continuità così agli sforzi dell’ultimo periodo che sono stati positivi".