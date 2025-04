Virtus sfida Palestrina: punti decisivi per la salvezza diretta

"Il match contro Palestrina mette in palio punti pesanti". Massimiliano Domizioli, coach della Virtus, pensa alla gara di oggi alle 21 a Valmontone (Roma) contro il Palestrina nella quinta giornata di ritorno dei Play In Out. "Loro - anticipa il tecnico - faranno di tutto per evitare le ultime posizioni ed avere lo svantaggio del fattore campo nei prossimi impegni". Però è una gara che mette sul piatto qualcosa di importante anche per i civitanovesi. "Per noi questa gara potrebbe darci la salvezza diretta, cioè quanto stiamo cercando da inizio stagione e che in estate poteva essere difficilmente pronosticabile". La Virtus è reduce dal successo a Ferentino. "In questa gara la squadra ha mostrato i progressi nell’interpretazione della partita a cui siamo rimasti aggrappati mostrando attenzione sul piano difensivo e sfruttando bene il contropiede". Ma adesso c’è da pensare all’esame con Palestrina. "Dovremo fare come domenica scorsa, cioè scendere in campo senza fare tanti calcoli, controllando le loro principali armi offensive e sapendo che faranno di tutto per salvarsi".