Vis Persiceto punta ai playoff: sfida decisiva contro Lugo per la serie C

Dopo la Monna Lisa di una settimana fa ai danni della corazzata 4 Torri Ferrara, in casa della Vis Persiceto l’umore è alle stelle per il rush finale della seconda fase del campionato di Divisione Regionale 1, quello che porterebbe ai playoff per un posto nella serie C 2025/2026. I biancoblù di coach ‘Gigi Sacchetti’, secondi a pari merito con gli estensi e che sull’asse formato da Alex Mazzoli e Giuliano Ramini (top scorer biancoblù con 13,8 e 10,9, il primo giovanissimo esterno classe 2003, il secondo la chioccia da 7 anni in maglia Vis) hanno costruito una stagione ai piani alti, si stanno preparando agli ultimi tre appuntamenti per prendere una delle prime due posizioni valevoli per la terza fase. Nel turno preliminare del 18 maggio (gara secca: le tre squadre vincenti disputeranno un concentramento a 3 su campo neutro per individuare le 2 squadre che saranno promosse) si seguirà lo schema a incrocio fra i gironi V1, V2 e V3: prima V1-seconda V3, prima V2-seconda V1 e prima V3-seconda V2. Stasera alle 19 la trasferta sul campo di Lugo, quarta a -2 dai persicetani e vogliosi di riscattare il -14 dell’andata.

Coach che partita è stata contro Ferrara? "Avevamo Mattia Mazza assente per influenza e non partivamo certo coi favori del pronostico. I primi due tempi abbiamo giocato esattamente come volevano loro, che sono più forti e sono scappati sul +14 in poco tempo".

Cos’è scattato? "In realtà abbiamo calato il ritmo, giocando più lentamente e a metà campo, cosa che loro non sono abituati a fare. A questo va aggiunta una gran difesa, che li ha costretti ad allontanarsi dall’area e a incaponirsi dall’arco: sono stato molto contento perché abbiamo lavorato bene tutti quanti, macinando un passo alla volta".

Mazza ci sarà oggi? "Purtroppo questa settimana non si è allenato e non so se riuscirò ad averlo, spero ci sia".

Che obiettivo vi siete dati dopo le final four della passata stagione? "Volevamo senz’altro rimanere ai vertici del campionato. Con la formula che è uscita adesso i piani sono più complicati per provare ad arrivare in finale, perché significa arrivare nelle prime 2 della poule-promozione, poi giocarsi l’accesso al concentramento finale in uno spareggio in partita unica".

Non le piace questa formula? "Diciamo che ci complicano la vita in continuazione: facciamo fatica a capire noi che scendiamo in campo e onestamente non so come si possa pensare che il pubblico si possa appassionare senza sapere come e quando si gioca".

Oggi si va a Lugo per difendere lo scontro diretto e salire in vetta. "Mi aspetto una gara da ultima spiaggia, sia per loro, sia per noi: abbiamo la differenza canestri ed essendoci una giornata di riposo e altre combinazioni dobbiamo fare punti. È la partita più importante della fase".