Vis Persiceto sfida 4 Torri Ferrara per il primato nella poule-promozione

Giornata clou in Divisione Regionale 1 per la Vis Persiceto di capitan ‘Manute’ Ferrari, che domani alle 18 riceverà la regina del girone V2 della poule-promozione 4 Torri Ferrara per provare il difficilissimo aggancio al primo posto: all’andata gli estensi si erano imposti 88-60. Giro di boa nella poule-retrocessione, con la Masi che oggi alle 21 farà visita a Cesena per ritrovare la vetta del girone: accoppiata ai casalecchiesi c’è Castelfranco Emilia, impegnata domani alle 18,30 a Castel San Pietro Terme. È bagarre per il terzo posto: oggi alle 19,45 c’è il derby Anzola-Stars.

Poule-promozione V1: Benedetto-Magik, Piacenza-Budrio.

La classifica: Piacenza 8; Budrio, Magik e Benedetto 4; Gaetano Scirea 0.

Poule-promozione V2: Progresso Happy-Lugo, Vis Persiceto-4 Torri domani alle 18.

La classifica: 4 Torri 6; Vis Persiceto e Raggisolaris 4; Lugo e Progresso Happy 2.

Poule-promozione V3: Jolly Reggio Emilia-Bianconeriba, Villanova Tigers-Modena oggi alle 18,45.

La classifica: Modena 8; Massa 6; Bianconeriba 4; Jolly Reggio Emilia 2; Villanova Tigers 0.

Poule-retrocessione R1: Tiberius Rimini-Giardini Margherita, Riccione-Basketreggio, Medolla-Voltone oggi alle 20,30.

La classifica: Giardini Margherita 10; Riccione 8; Tiberius Rimini e Voltone 6; Medolla 4; Basketreggio 2.

Poule-retrocessione R2: Anzola-Stars oggi alle 19,45, Cesena 2005-Masi oggi alle 21, Cspt 2010-Castelfranco Emilia domani alle 18,30.

La classifica: Castelfranco Emilia e Masi 10; Anzola 6; Cspt 2010 e Stars 4; Cesena 2005 2.

Poule-retrocessione R3: Veni-International, Audace Bombers-Reggiolo, Aics Forlì-Correggio oggi alle 18,30.

La classifica: Reggiolo 10; Veni 8; International e Aics Forlì 6; Correggio 4; Audace Bombers 2.

g. g.