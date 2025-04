Vis Rosa inizia con vittoria la seconda fase del campionato Csi Femminile

Inizia con il piede giusto il cammino della Vis Rosa nella seconda fase del campionato Csi Femminile. E’ ancora fresca la beffarda partita persa dopo quattro supplementari che ha chiuso la prima fase posizionando le ragazze di coach Brandini al quinto posto, un risultato che ha portato le ferraresi a giocarsi nel secondo girone le posizioni meno nobili del campionato (dal quinto all’ottavo posto). Escono, dicevamo, vincitrici le ragazze Vis Rosa dalla trasferta di Sasso Marconi. Vittoria netta, una gara condotta dal primo minuto che conferma la differenza tecnica tra le due formazioni già evidenziata nei precedenti due incontri disputati quest’anno.

SASSO MARCONI-VIS ROSA FERRARA 38-55(4-14; 15-27; 26-41):VIS ROSA: Ronzani 8, Spitaleri 15, Porcelli 8, Romoli 4, Colantoni 7, Cacciatori 7, Degli Esposti 2, Zanatta 4, Merlo, Regazzo, Migliardi. All. Brandini; Ass. Brunetti.

Grande prova di carattere per l’Under 17 di Vis Rosa, che ha sfiorato l’impresa contro le fortissime Basketball Sisters, prime in classifica. La partita è iniziata subito con intensità altissima: il primo parziale si è chiuso sul 10-14 per le ospiti, ma la Vis Rosa ha reagito con grinta e determinazione nel secondo quarto, dominando con un netto 14-6. Il primo tempo si è così chiuso in perfetta parità, dimostrando quanto le ragazze fossero sul pezzo. Nel terzo quarto, un piccolo calo ha permesso alle avversarie di tornare avanti, ma la Vis non si è arresa: nell’ultima frazione è tornata a mettere in campo una difesa solidissima, recuperando palloni e lottando su ogni possesso. La gara si è giocata punto a punto fino alla fine, con le Basketball Sisters che l’hanno spuntata solo negli ultimi minuti sul 46-52. Nonostante la sconfitta, resta la prestazione eccezionale di tutta la squadra, che ha messo in difficoltà una delle formazioni più forti del campionato. Una prova che lascia davvero ottime sensazioni per il futuro.

VIS ROSA FERRARA-BASKETBALL SISTERS 46-52(10-14; 24-20; 40-44)