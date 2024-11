Vismederi conquista il derby al PalaOrlandi. La Mens Sana lotta fino alla fine, ma invano

COSTONE

66

MENS SANA

58

COSTONE: Massari ne, Radchenko 2, Nasello 20, Paoli F. 5, Paoli M. 10, Banchi 1, Zeneli 4, Bruttini 11, Bastone 11, Torrigiani 2. Coach: Riccardini, Terrosi.

MENS SANA: Tilli ne, Belli 10, Pannini 2, Ragusa 8, Marrucci 4, Pucci 7, Sabia, Maghelli ne, Prosepranti ne, Neri 2, Prosek 9, Tognazzi 16. Coach: Betti.

Arbitri: Nocchi, Baldini.

Parziali: 13-12, 25-32, 42-41.

SIENA – Vismederi Costone fa suo il derby con la Note di Siena Mens Sana, confermando l’imbattibilità del PalaOrlandi suggellata, al termine del girone di andata, proprio dall’affermazione della stracittadina. Partita di straordinaria intensità per fisicità, tensione e carica agonistica. Mens Sana con più inerzia nei primi minuti, grazie alle scelte difensive di coach Betti: Pucci su Bastone, Ragusa su Zeneli e Marrucci su Banchi. Di Tognazzi e ancora di Prosek i canestri che davano il 10-6 alla Mens Sana. Era poi la difesa del Costone a salire in cattedra, negando ogni avvicinamento al ferro alla Mens Sana. In attacco, per Visdemeri, era Nasello a fare la voce grossa: 11 i suoi punti sui 13 del Costone nei primi 10’, di cui gli ultimi 7 punti che davano il vantaggio di misura ai gialloverdi al primo intervallo. Ma Neri e Belli riportavano la Mens Sana sul +4 (17-13) in apertura di secondo periodo. Partita piena di contatti, ne risentivano le percentuali di tiro, non elevate da una parte e dall’altra. Mens Sana più continua ed efficace negli uno contro uno in difesa: un parziale di 9-0, che dava il +8 ai biancoverdi sul 30-22. Una tripla di Nasello riduceva il gap, a metà partita era +7 per la Mens Sana. Nel secondo tempo la partita cambiava: il Costone si rilanciava. Di Bruttini e Matteo Paoli le triple che inauguravano il parziale di 9-0 che riportava in vantaggio i gialloverdi (34-32). Ma era soprattutto grazie alla difesa che il Costone riprendeva l’inerzia del match: concessi nel terzo quarto solo 9 punti alla Mens Sana. Il +1 Vismederi era il viatico a un crescendo d’intensità anche nell’ultimo periodo dove l’equilibrio regnava sovrano fino agli ultimi 2’. Un antisportivo a Prosek permetteva a Bruttini il 58-54. Era l’allungo decisivo fino al 66-58 finale.

AF