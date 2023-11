Vittoria a Serravalle

SERRAVALLE

60

ETRUSCA SAN MINIATO

61

Serravalle: Gady 16, Razic 16, Pavone 10, Ruiu 7, Rossi 6, Taverna 3, Perez de la Blanca Gonzales 2, Avino 0. N.e. Covino, Yalli, D’Alessandro. All. Gatti, vice Barisoni.

Etrusca: Bellachioma 11, Jovanovic 11, Lovato 10, Menconi 9, Ndour 9, Capozio 6, Bellavia 3, Cravero 3, Speranza 0. Ne Scardigli, Ermelani, Scardigli L. All. Martelloni, vice Latini e Meucci.

Vittoria al fotofinish per l’Etrusca che firma l’ennesimo successo consecutivo nell’ultima azione della partita facendo esplode la gioia dei tifosi sanminiatesi al seguito dei loro beniamini in questa lunga trasferta in Piemonte. Il team di Gabriele Martelloni sapeva che avrebbe affrontato una squadra giovane e attrezzata che effettivamente gli ha dato del filo da torcere, ma ai suoi ragazzi ai toscani va il merito di aver saputo ribaltare lo svantaggio (55-52) a 2 minuti dalla fine di aver centrato i canestri vincenti per ridurre il divario. Ultima azione: 60-59 restano 2 secondi e Bellachioma centra i 2 punti vincenti per chiudere il match. Sale a 7 il numero delle vittorie dell’Etruria che si attesta saldamente al comando del girone con 14 punti in attesa di sapere i risultati.