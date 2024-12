VL TeamSystem under 19 sconfitta a Ferrara: Cornis e Stazi non bastano

Esce sconfitta per la terza volta nelle ultime quattro uscite la VL TeamSystem under 19, che non riesce a ripetere la vittoria contro Firenze perdendo 83-78 a Ferrara. Partita molto combattuta tra due squadre appaiate in classifica con 10 punti, a fare la differenza è l’approccio alla gara nel primo quarto dei padroni di casa, che trovano un vantaggio di quattro lunghezze sul 26-22 al 10’ e lo manterranno poi per tutto l’incontro.

Sul +5, 46-41, all’intervallo, l’equilibrio regna sovrano anche in tutto il secondo tempo, con la VL che non riesce a risalire il piccolo, ma consistente, svantaggio, pareggiando il computo totale dei secondi venti minuti e consegnando la vittoria alla Vis Ferrara.

L’unico parziale vinto dai biancorossi è l’ultimo, nel quale segnano quattro delle sette triple totali, ma pagano amarissimo il 2/7 da due punti (contro l’8/13 degli emiliani) e le 6 palle perse, tornando a casa senza i due punti. I migliori tra i pesaresi sono David Cornis con 23 punti e Stazi con 18, che non riescono tuttavia a contrastare il duo Cazzanti-Dioli autore di 51 punti combinati.

In under 17 Eccellenza, nel girone A settimana scorsa si è giocata la prima giornata del girone di ritorno, che ha visto VL e Proca Gators impegnate tra di loro nel derby cittadino, vinto dai primi 115-19 in una partita mai iniziata, e il Bramante, che si è imposto in autorità in casa contro Perugia 95-32 grazie ad una super partenza nel primo tempo culminata nel 48-14 dell’intervallo.

Nel girone B continua invece il periodo di magra per Basket Giovane e Italservice Loreto, la prima sconfitta a Recanati 96-53, crollata 27-4 nel secondo quarto dopo aver chiuso sul -1 il primo, e la seconda in casa contro il Metauro Basket, lanciatissima in terza posizione, 33-81.

Turno di riposo infine nel campionato under 15 Eccellenza, che ripartirà il prossimo weekend con la TeamSystem VL di coach Bertone impegnata in casa contro Jesi per uno scontro diretto al fine di non perdere troppo terreno dalla testa della classifica, e l’Italservice Loreto contro Osimo per avanzare ulteriormente in classifica.