Volley maschile e femminile serie B2 e C. I risultati sorridono alle ravennati. La ’Pietro Pezzi’ vince ancora

Un buon weekend, l’ultimo, per le ravennati nel girone F di B2 femminile: arrivano infatti due vittorie in due gare: a Pisignano, il My Mech Cervia ha battuto 3-2 l’Arbor Reggio Emilia, quinta nella classifica generale. Vince anche il Massa (3-0), che conquista un importante successo nelle Marche, a Montelabbate contro il Mega Volley, sempre ultimo con 0 punti.

Passando ai campionati regionali, nel girone B di serie C maschile, dominio ravennate con 4 successi in 4 gare. La capolista Pietro Pezzi (23 punti con 8 vittorie in 8 partite) supera 3-0 il Niagara. I ravennati ricevono un grande favore dai cuginetti della Consar che piegano 3-2 i bolognesi del Paolo Poggi, secondi in classifica. Successi anche per Orbite (3-1 a Viserba) e Conad San Zaccaria Atlas (in casa dell’Idea Volley).

Nel girone C di serie C femminile, invece, prosegue la corsa solitaria in testa della Fenix Faenza che vince la sfida di alta classifica con il Volley Castello (ora 4º) per 3-1. Il doppio derby Vamb-Portuali e Liverani Lugo-Russi va sempre alle squadre in trasferta: i Portuali vincono 3-1 mentre il Russi s’impone 3-2.

Infine, un ottimo punto casalingo per la Fulgur che resta sì ultima ma costringe Ostellato al quinto set, sfiorando anche la vittoria contro Ostellato, sesto in classifica. In serie D maschile, la Pietro Pezzi Next Gen batte 3-0 Soliera e resta in testa con Modena Est. Sconfitta 3-0 per la Consar a Portomaggiore. Due vittorie e due sconfitte nel girone E femminile della D: Fenix Faenza-Titanservice 3-0 e Alfonsine-Bellaria 3-1, poi Cattolica-Fusignano 3-0 e Cesena-Mosaico 3-0.

u.b.