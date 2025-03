Vuelle Pesaro Livorno 85-69: vittoria sofferta

Pesaro, 30 marzo 2025 - Il punteggio finale - 85 a 69 per Pesaro - non la racconta giusta perché la formazione di Leka è dilagata solamente nell'ultimo quarto: si è ritrovata spesso ad inseguire, per tutto il primo tempo e anche per buona parte del terzo quarto quando c'è stato il primo sorpasso grazie soprattutto a due uomini: Bucarelli e anche Maretto. I due giocatori che hanno fatto la differenza in questa partita ostica, non bella, e con sul fronte opposto due giocatori conosciuti come Filloy e quel Bargnesi nato a Fano.

Una gara anche che per la prima volta nella stagione ha visto Ahmad nei panni del gregario perché ha arrotondato il suo bottino solamente nei minuti finali quando ormai Livorno aveva alzato bandiera bianca anche perché i pivot di Di Carlo, dalla lunetta, non hanno buttato dentro un tiro nemmeno per sbaglio. Di grande difficoltà e anche di grandi sopportazione per il pubblico soprattutto i primi due tempi del match quando il livello di gioco era praticamente rasoterra. E la formazione di Leka ha dato anche l'impressione di non essere concentrata. Con Banks e Hocker che sul fronte opposto facevano un po' quello che volevano al tiro, la Carpegna Prosciutto si è anche ritrovata indietro di 8-9 punti e con il suo bombardiere e cioè Ahmad francobollato e raddoppiato dalla difesa labronica. Il giro di boa si ha nel terzo quarto quando il duo Bucarelli-Maretto mette la museruola in difesa a Banks e quindi a Filloy. Non solo questo perché in fase offensiva, soprattutto Bucarelli, mette a segno tre bombe frontali seguito da Maretto e poi da tutti i compagni. Il terzo quarto si chiude con Pesaro avanti di soli 4 punti (62 a 58) ma ormai l'inerzia della partita era passata di mano. E nell'ultimo quarto la spintarella per il divario grasso finale arriva anche da Ahmad che tra penetrazioni e tiri dalla lunetta chiude a quota 18 punti.

Tra i lunghi pesaresi bene soprattutto De Laurentiis che assieme a Lombardi ha pulito sotto i tabelloni tanto che per la prima volta la formazione di Leka arriva alla fine con 11 rimbalzi in più rispetto a Livorno: 46 a 35. La prima volta che capita dall'inizio del campionato. Vittoria sofferta quella di Pesaro, ma buona nella sostanza, anche perché i due dominus della formazione biancorossa, e cioè Ahmad così anche King, si sono seduti in platea a guardare il film.