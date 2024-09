Vuelle, piazza biancorossa. L’abbraccio alla squadra: “Insieme per tornare in A”

Pesaro, 10 settembre 2024 – Il vecchio cuore biancorosso è tornato a battere. Ma a dire il vero non aveva mai smesso. L’hanno voluto dimostrare anche questa sera le centinaia di tifosi della Vuelle arrivati in piazza del Popolo per la presentazione ufficiale della squadra, tra cui i ragazzi della curva che hanno raggiunto la piazza con un corteo, guidati da uno striscione con su scritto “Onora la storia. Conquista la gloria”. L’entusiasmo è tornato, nonostante i malumori degli ultimi anni e anche se quest’anno la formazione biancorossa militerà nel campionato di A2, il supporto dei tifosi non mancherà. In testa un solo obiettivo: tornare nella massima serie. Tra il pubblico di stasera non sono voluti mancare quattro tifosi d’eccezione: il tre volte campione del mondo, Pecco Bagnaia insieme ai piloti Franco Morbidelli, Celestino Vietti e Federico Fuligni. La serata di presentazione della squadra, condotta da Gaia Accoto giornalista di Sky Italia e sponsorizzata da Eden Viaggi, è stata aperta dal presidente Vuelle, Andrea Valli: “Per prima cosa vorrei ringraziare tutti i tifosi – ha detto – perché è soprattutto per loro che stiamo lavorando ogni giorno per raggiungere l’obiettivo di riconquistare la massima serie. Per questo abbiamo abbiamo scelto Pino Sacripanti per guidare la squadra, un allenatore capace di far crescere i giovani e di scegliere anche giocatori di esperienza”.

La squadra e lo staff tecnico schierati sul palco durante la festa

Valli ha salutato i presenti ricordando anche il grande Alphonso Ford, campione rimasto nel cuore di tutti i tifosi, che ci ha lasciato venti anni fa. Sul palco della presentazione anche il presidente del consorzio Pesaro Basket, Franco Arceci: “Vorrei ringraziare tutti i consorziati per il budget importante che anche quest’anno hanno messo a disposizione. La Vuelle è una istituzione per questa città, con 78 anni di storia e lotteremo tutti insieme, società e tifosi, per tornare in serie A”.

A riaccendere l’entusiasmo dei tifosi, primo tra tutti è stato proprio coach Pino Sacripanti, tornato a guidare la panchina pesarese: “È veramente emozionante essere tornato a Pesaro. Sento anche una grande responsabilità nei confronti dei tifosi, perché una piazza e una curva così bella non si trovano facilmente. Sarà un campionato difficilissimo, dobbiamo avere umiltà e crescere giorno dopo giorno, trovando solidità. Devo ringraziare anche tutto lo staff che è qui con me, tra cui Valter Magnifico”. È proprio quest’ultimo a prendere la parola: “Questa è una squadra di grandi lottatori, di grandi qualità morali e doti tecniche. Mi aspetto molto da loro”.

Poi il momento della presentazione di tutta la squadra. Tra i giocatori più acclamati Simone Zanotti, dopo il suo ritorno a Pesaro: “Ho scelto di essere qui per il progetto così stimolante – dice –. Inoltre in città si sta benissimo e i compagni di squadra sono super”. D’accordo anche Matteo Imbrò che ha raccontato come “l’obiettivo importante da centrare in questa stagione” sia stata la molla che lo ha portato a Pesaro. A chiudere gli interventi dal palco sono stati i due americani Khalil Ahmad e V.J. King, che dopo essersi cimentati con qualche parola di italiano, hanno ringraziato i tifosi invitandoli tutti a seguirli al palazzo, uniti per un solo obiettivo: riconquistare la serie A.