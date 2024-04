Zampini è il volto di una Forlì che non molla: "Saremo pronti a tutto, anche senza Allen"

Federico Zampini è stato uno dei protagonisti dell’affermazione biancorossa contro Latina nell’ultima partita della fase ad orologio. Per il giocatore perugino 9 punti a referto (ma tutti nell’ultimo quarto), 7 rimbalzi e 3 assist in 25 minuti di gioco: grinta e voglia di vincere, in un finale in cui è stato determinante con due triple nell’ultimo minuto, di cui una a 11” dalla sirena. La soddisfazione per la vittoria è stata ovviamente attenuata dall’infortunio a Kadeem Allen: lesione completa del tendine d’Achille, stagione finita, dovrà operarsi. Quei tiri decisivi, senza infortunio, forse li avrebbe presi Kadeem. Purtroppo la gravità è parsa evidente già in campo.

Zampini, partiamo dall’infortunio di Allen. Cosa si sente di dire al compagno, lei che ha avuto in passato stop fisici che l’hanno costretta a ripartire dopo operazioni e riabilitazione?

"Dico a Kadeem di non mollare. Allen è un giocatore veramente forte, il suo passato parla chiaramente del suo talento e mentalmente deve tenere duro, anche perché ha ancora diversi anni di carriera davanti a sé".

Vista la sua indisponibilità, lei e Fabio Valentini sarete chiamati a uno sforzo ulteriore in campo per nutrire le ambizioni di promozione della Pallacanestro 2.015.

"Siamo stati abituati fin dall’inizio del campionato a darci una mano a vicenda. Siamo un gruppo unito e insieme ai compagni dovremo affrontare diverse partite ravvicinate e difficili dal punto di vista tecnico e agonistico: ci faremo trovare pronti".

Nei quarti di finale incontrerete Vigevano: che serie sarà?

"Dovremo essere bravi a far capire subito agli avversari le nostre ambizioni. Vigevano è una squadra lunga, ma probabilmente non ha l’esperienza nei playoff di altre compagini. Grazie al fattore campo e al supporto dei tifosi, che sarà fondamentale, dobbiamo partire bene e indirizzare la serie a nostro favore".

Coach Antimo Martino ha rinnovato nei giorni scorsi il contratto con Forlì, sposando la causa biancorossa per i prossimi due anni. Cosa ne pensa?

"Faccio i complimenti alla società: è stata brava a proseguire il rapporto con il coach, prima che altre realtà potessero avvicinarlo. I risultati positivi parlano a favore di Martino, l’allenatore è stato professionale nella gestione del gruppo e il rinnovo è sicuramente meritato e permette di programmare il futuro".

Come si sta inserendo Daniele Magro nel roster?

"Si è integrato subito, è un elemento esperto avendo disputato molte stagioni ad alto livello. A Cremona era abituato a giocare in maniera diversa rispetto a Forlì, ma dopo i primi giorni di assestamento sta entrando nei meccanismi di gioco, ci stiamo conoscendo meglio e ci darà una mano".

In chiusura, quali sono le favorite per i playoff?

"I playoff sono un terno al lotto, anche perché sono importanti la condizione fisica e gli eventuali infortuni. Ogni anno ci sono delle sorprese rispetto ai pronostici iniziali, quindi avanti partita dopo partita".

Gianni Bonali