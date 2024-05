Serie B nazionale: playout al via per il team di Conti. Ozzano, c’è Piazza per il blitz a Padova

Chiamati a una nuova impresa, dopo un finale di stagione elettrizzante condizionato tuttavia dall’ultima sconfitta casalinga contro Bisceglie che ha sparigliato le carte biancorosse, i New Flying Balls tornano in campo oggi alle 20,30 per gara-uno del primo turno playout di serie B. Gli uomini di coach Augusto Conti, che dovrebbero ritrovare in cabina di regia Alessandro Piazza, saranno di scena a Rubano per la prima delle due sfide esterne contro Padova (gara-due lunedì alle 20,30), antipasto della sfida sul parquet ozzanese in programma giovedì prossimo alle 20,30: l’eventuale gara-quattro è prevista a a Ozzano domenica 12, mentre per l’eventuale ‘bella’ si deve aspettare il 15 maggio in Veneto.

Ultima giornata di poule playoff sui campi della serie C, con ancora la classifica in bilico in vista delle final four (, al via il 19 maggio): le prime quattro del gironcino, che viaggiano in una graduatoria molto corta, si andranno a giocare un posto nell’Interregionale 2024/2025. Oggi alle 18 si inizia con Forlimpopoli che riceverà la regina Basket 2000, appaiata in vetta all’altra reggiana Scandiano, in trasferta alle 21 sul campo della Virtus Medicina. A chiudere il quadro l’attesissimo derby valevole per il terzo posto fra Francesco Francia (terza) e Cmp Global (quarta), in campo oggi alle 19.

Si inizia infine a intravvedere la fine della regular-season della Divisione Regionale 1, giunta alla quartultima giornata. Tante le situazioni ancora da sbrogliare per i primi quattro posti che valgono la post-season. Nel girone A gli occhi sono puntati sulla regina Giardini Margherita, che lunedì alle 20,10 riceverà Reggiolo per conservare la leadership, ma che avrà uno sguardo al gruppo di inseguitrici a -2. Fra loro la Vis Persiceto, in campo domani alle 18 contro il Voltone, e la coppia formata da Audace Bombers e Vignola, che oggi alle 19,30 si sfideranno nel big match. Nel girone B spicca oggi alle 18,30 4 Torri-Granarolo: in palio c’è il terzo posto.

Giacomo Gelati