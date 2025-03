75^ VIAREGGIO CUP: cambia un’altra squadra; serie d ferma. Zebrette al posto del Berekum Chelsea

La Viareggio Cup inizia domani e per questo motivo il campionato di Serie D oggi non scenderà in campo (ieri c’è stato solo il recupero della 27ª giornata Siena-Terranuova Traiana) vista la presenza al Torneo della Rappresentativa di Serie D. Intanto è cambiata un’altra squadra alla 75ª edizione del torneo mondiale di calcio giovanile: nel girone 5 è stata fatta entrare d’urgenza la Juniores provinciale del Viareggio (allenata da Valerio Fommei) per prendere il posto dei ghanesi del Berekum Chelsea. Il raggruppamento è composto poi da Sampdoria, dagli americani del Westchester United e dagli spagnoli del Jóvenes Promesas.

La rassegna inizia domani sia col torneo maschile Under 18 (che si gioca dal 17 al 31) sia con quello femminile Primavera (assai più breve come durata: dal 17 al 21). Al maschile prendono parte 24 squadre (12 italiane e 12 straniere), al femminile 6. Domani il match inaugurale alle 15 sarà Genoa-Internacional allo stadio “Ferracci” di Torre del Lago prima del quale ci sarà la cerimonia d’apertura con la lettura del giuramento a tre voci da parte di Francesco Buglio e dei figli Angelo e Davide.