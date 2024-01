91° minuto - Gorgone: "Punti e reti regalati"

Ci ha provato la Lucchese e nessuno può metterlo in dubbio. Ma è stata, per un verso sfortunata (leggi palo e traversa) e, per l’altro, ingenua (due contropiede "regalati"). Ha provato, cioè, a non farsi schiacciare dall’avversario e, nel primo tempo, ci era riuscita, con un atteggiamento propositivo. Poi, però, alla distanza, è calata, anche perché, in campo, aveva tanti giovanotti troppo inesperti. E, così, è tornata da Perugia con una sconfitta fin troppo larga nel punteggio, ma anche con più di una recriminazione, come ha sottolineato nel dopo partita l’allenatore Gorgone.

"Abbiamo disputato – ha esordito il tecnico – un ottimo primo tempo. Ci è stato annullato un gol su calcio d’angolo e vorrei rivedere l’azione; poi abbiano “regalato” il primo e il secondo gol ad una squadra forte come il Perugia. Ci siamo complicati la vita con le nostre mani. Non meritavamo di andare all’intervallo in svantaggio, ma, nel calcio, se non sfrutti le occasioni e… regali gol, diventa difficile".

Poi il trainer rossonero ha aggiunto: "Sono molto arrabbiato, perché non possiamo buttare via punti in questo modo. Oltretutto ci annullano un gol che per me era buono e voglio rivedere se la palla di Rizzo Pinna era davvero uscita. Non è la prima volta che subiamo episodi del genere. Nella ripresa, è vero, siamo un po’ calati, perché era difficile mantenere il ritmo del primo tempo. La partita si è compromessa con l’errore del primo gol e, poi, anche del secondo. Noi abbiamo colpito pali e traverse, loro hanno fatto tre gol". "Tornare a casa a mani vuote – conclude Gorgone – , fa rabbia".

Dopo la sconfitta del "Curi", che si è confermato campo tabù, la Lucchese è scivolata all’undicesimo posto, ma, se guardiano bene la classifica, il distacco dal settimo-ottavo posto è di appena tre punti. E questa è la conferma che, dalle parti dei play-off, c’è molto equilibrio, in un girone che è tutt’altro che una mini-serie "B".

Ora, per rimettere le cose a posto, sarebbe importante fare il pieno nelle prossime due partite casalinghe consecutive, contro avversari abbordabili, ma non facili, come Sestri Levante e Recanatese. Infine, in settimana sono previste novità, come sempre prima in uscita (Romero e Perotta?) e, poi, in entrata.

Emil. Pell.