La vendetta dell’ex frena la Pantera Gorgone ha di nuovo le ore contate

La Lucchese non riesce a farsi il regalo di Natale. Dopo aver ribaltato il match in sei minuti ed essere andata in doppio vantaggio dopo il gol subìto iniziale, si fa recuperare nel secondo tempo dal Pineto. E la situazione, ora, si fa dura.

Prima dell’inizio del match la Croce Verde di Lucca ha donato alla Lucchese un DAE per rafforzare il sodalizio che la lega alla società.

La formazione di Gorgone (che scontava la seconda giornata di squalifica) era alla ricerca di punti importanti, dopo essere piombata nella zona play-out. Confermati gli undici che hanno pareggiato con la Torres, con l’unica novità di Selvini, al suo debutto dal primo minuto in Lega "Pro", che rileva un acciaccato Costantino, sempre più sul punto di partenza, pronto a lasciare Lucca. Pochi gli spettatori presenti. Complice l’orario infelice, cui dovrà abituarsi la Lucchese – visto che, nelle prossime gare, per lo più si giocherà in notturna – e la serata infrasettimanale, con il Natale alle porte.

Si inizia su ritmi piuttosto lenti e con azioni prevedibili, con le due formazioni che non riescono a fare un buon possesso palla, ma, soprattutto, a creare occasioni pericolose e degne di nota. Il Pineto ci prova da trentacinque metri, direttamente su punizione con l’"ex" di turno, Bruzzaniti, che calcia direttamente in porta tra le braccia di Palmisani. Per vedere la Lucchese in avanti bisogna attendere l’11’, con Selvini che, defilato sulla destra, colpisce l’esterno della rete. Al 15’ il Pineto passa in vantaggio. Discesa di Schirone che, defilato, mette al centro un cross invitante per Bruzzaniti che calcia a botta sicura: sulla sua traiettoria si trova Gasbarro che devia in rete, ingannando Palmisani. Il numero dieci abruzzese non esulta sotto la curva Ovest ed alza le braccia per chiedere scusa ai suoi ex tifosi.

Ma, questa volta, c’è subito la reazione della Lucchese che, al 22’, pareggia con Antoni, bravo a sfruttare al centro un cross rasoterra di prima di Quirini: un gol made in Lucca. E, due minuti più tardi, Saporiti serve lo stesso Quirini che stoppa, si gira ed al volo batte Tonti, ribaltando il risultato. Poi i rossoneri, nell’arco di sei minuti, mettono il risultato al sicuro con la terza rete di Saporiti, questa volta su assist di Selvini. Gli uomini di Gorgone non si sono lasciati schiacciare dal Pineto e, dopo essere andati in svantaggio, sono riusciti a pareggiare e a ribaltare il risultato in breve. Un match virtualmente chiuso, poi riaperto clamorosamente nella ripresa.

A due minuti dalla fine del primo tempo la Lucchese ha l’occasione per segnare la quarta rete con Saporiti che, dopo aver saltato Villa, in piena corsa, calcia addosso a Tonti in uscita. Si va al riposo con i ragazzi di Gorgone meritatamente in vantaggio.

La ripresa inizia con il Pineto subito alla ricerca, ci prova da lontano Germinario al 4’, ma la sua conclusione termina alta sopra la traversa. I rossoneri gestiscono, comunque, apparentemente, bene il doppio vantaggio, chiudendo bene gli spazi ed attaccando in profondità. Anche Selvini prova a mettere la sua firma sul match al 9’, ma non inquadra lo specchio della porta. Il Pineto, però, ci crede e, al 18’, accorcia le distanze. Tiro di Del Sole, entrato da poco, Palmisani respinge, sulla palla arriva prima di tutti Bruzzaniti che realizza. I rossoneri provano subito a ristabilire le distanze con una punizione di Saporiti che Tonti devia in angolo.

Ma la Pantera ora soffre e gli abruzzesi ne approfittano e, al 37’, pareggiano ancora con Bruzzaniti che lascia partire un tiro imprendibile che, prima sbatte sotta la traversa e, poi, entra in rete. Nel recupero Sasanelli ha sui piedi il pallone del nuovo vantaggio, ma calcia addosso a Tonti.

E, alla fine, la curva Ovest spazientita chiede alla società di vendere, fischiando la squadra. Un pareggio che sa di sconfitta e che potrebbe sancire, questa volta, la fine dell’era Gorgone.

Alessia Lombardi