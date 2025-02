A Campobasso per la salvezza. Pontedera, in Molise uno spareggio

PONTEDERAUno spareggio-salvezza. Così viene definita la gara odierna, 7a di ritorno, che vede il Pontedera di scena a Campobasso, la trasferta più lunga del campionato. I molisani, che due turni fa hanno esonerato Braglia per affidarsi a Prosperi, ex Pianese, sono infatti 15esimi, dunque nell’ultima posizione utile per evitare i play out, con 27 punti, mentre i granata hanno tre punti in più, quindi a portata...d’aggancio. E’ innegabile che le due vittorie contro Arezzo e Pineto abbiano alzato parecchio l’autostima della squadra di Menichini, che però nonostante questo non può permettersi passi falsi. "Il Campobasso è una squadra che è sicuramente sotto classifica, inoltre sono 12 partite che non vince e per ciò è ancora più pericolosa. Inoltre ci sarà un pubblico importante a tifare, e questi sono i presupposti per trovare un avversario che ci darà delle grandi preoccupazioni, che ci creerà difficoltà, Noi dovremo essere pronti a ribattere colpo su colpo". Il tecnico non guarda al trend positivo dei suoi, che nelle ultime 7 partite hanno raccolto 4 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta: "Non c’è niente di assodato. Anche le ultime due gare sono state lottate, e col Pineto siamo riusciti a trovare l’episodio giusto. Questo è un campionato in cui la differenza la fanno i dettagli, c’è sempre un grande equilibrio, quindi serve un Pontedera accorto fino al fischio finale. Perché può sempre succedere di tutto". "Mi aspetto – conclude Menichini – un Campobasso che per la classifica e perché ha questo scontro diretto non farà tanti calcoli, ma cercherà di forzare la partita da subito. Quindi dobbiamo essere pronti a ribattere, ripartire e giocare. Può darsi che venga fuori una gara sporca, dura e difficile alla quale dobbiamo contrapporci con le qualità che abbiamo".Rispetto al match col Pineto il tecnico, che recupera Pretato, deve pensare a rimpiazzare gli squalificati Vitali e Martinelli.Stefano Lemmi