A casa della palmense. Il gol di Ribichini fa felice la Cluentina

PALMENSE

0

CLUENTINA

1

PALMENSE: Osso, M. Nazziconi, Gregonelli, Haxhiu, Virgili (25’st Ferri), Silvestri, Recanatini (7’st Cingolani), F. Nazziconi, Ferranti, Biondi (40’st Pelliccetti), Tassi (5’st Petrarulo). All. Cardelli.

CLUENTINA: Rocchi, Brandi, Giaconi, Marcantoni, Menghini, Foglia, Mancini (30’st Pagliarini), Trobbiani (4’ Salvati), Ribichini, A. Mancini, Marini (6’st Stacchiotti). All. Canesin.

Arbitro: Crincoli di Ascoli.

Rete: 10’ Ribichini.

Note. Espulso: 26’st Gregonelli.

Una vittoria importantissima quella ottenuta di misura dalla Cluentina in casa della Palmense. Allo Stanghetta, per la squadra di Canesin, basta un gol di Ribichini ad inizio primo tempo per guadagnare l’intera posta in palio. Una vittoria che proietta i biancorossi a ridosso della zona playoff, mentre la Palmense scivola in piena lotta playout.

Pronti via e al primo vero tentativo la Cluentina passa in vantaggio con il contropiede magistrale finalizzato da Ribichini. La Palmense prova a rifarsi, ma nella ripresa i fermani perdono anche Gregonelli per doppia ammonizione. In 10 è tutto più complicato, mentre la Cluentina controlla senza troppi affanni e al triplice fischio può esultare.