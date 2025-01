Calcio Eccellenza Toscana. Mazzola, il ds Manganiello è soddisfatto: "Siamo terzi! Davvero un ottimo risultato»

Il direttore sportivo del Mazzola, Marco Manganiello (nella foto), iniziato il nuovo anno, ha fatto il punto della situazione in casa biancoceleste. "Il mio bilancio della prima parte di stagione – ha detto – è molto positivo. Chiudiamo al terzo posto in classifica, davvero un grande risultato. Fossimo stati leggermente più attenti nei minuti finali di alcune partite staremmo parlando di qualcosa di davvero fantastico ma sono comunque molto soddisfatto".

"A piacermi di più, in questi primi mesi – ha aggiunto –, è stata la crescita della squadra. I ragazzi stanno lavorando in modo ottimale sin dall’inizio della preparazione, una cosa che mi rende molto orgoglioso e che mi dà tanta fiducia per il futuro. Vedo un gruppo unito e voglioso di fare il meglio possibile. Il dispiacere più grande? Sicuramente il risultato dell’ultima uscita (la sconfitta per 3-2 in casa del Lanciotto Campi ndr), per fortuna ci sono state le feste per poter digerire un boccone davvero amaro ma che non ha comunque rovinato quanto di positivo è stato fatto".

Manganiello ha quindi spiegato cosa i aspetti dal 2025. "Che la squadra continui a crescere giorno dopo giorno e acquisisca sempre più consapevolezza nei propri mezzi. Sono sicuro che, così facendo, potremo toglierci tante soddisfazioni. I miei più sentiti auguri di buon anno a tutti, uniti possiamo davvero divertirci".