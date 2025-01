Fiesole, l’appetito viene mangiando. Selvaggio: "Puntiamo ai play off"

Il girone di ritorno è iniziato con il successo sulla Chiantigiana, e per il Fiesole del presidente Frijia il 2024 che va in archivio, rimarrà impresso nella memoria. Un anno ricco di soddisfazioni culminato con l’attuale secondo posto con soli cinque punti di ritardo dalla capolista del girone C Sansovino, in un campionato competitivo, affascinante e difficile. Domenica riprenderà la stagione e il Fiesole è pronto a iniziare il 2025 con la stessa voglia.

"Ritengo che questa prima parte di campionato sia molto positivo – precisa l’allenatore Rosario Selvaggio –. L’obiettivo che la società mi aveva chiesto all’inizio era un posto nei play off. Per la matematica salvezza mancano ancora tre vittorie che contiamo di arrivarci prima possibile; poi vedremo. Personalmente sono molto soddisfatto. Dal 2023 quando mi hanno dato in consegna il Fiesole che era terzultimo impegnato nella salvezza, abbiamo iniziato un percorso di successi importanti, sfiorammo addirittura i play off. Poi, con la stagione 2024 siamo ripartiti scrivendo altri numeri molto importanti: 14 risultati utili consecutivi, con dodici gare senza subire gol; uno score di successi che ha fatto onore alla squadra, creando una forte autostima. Poi il resto è storia recente".

Fra i tanti successi di questo progetto, quello di aver dato spazio ai giovani lo soddisfa? "Siamo molto lusingati per aver fatto esordire in prima squadra diversi giovani interessanti, come Roschi, Alfani, Sammartino, Zeoli e Ignesti; tutti classe 2005".

Si riparte con la trasferta di Luco: per il Fiesole come si prospetta il girone di ritorno? "Dopo l’ottima prova con la Rondinella, ripartiremo con lo stesso spirito per affrontare al meglio ogni gara, consapevoli che da domenica sarà un altro campionato, ma il Fiesole ci sarà sempre. Tante squadre si sono rinforzate, come la capolista Sansovino che per vincere ha tesserato anche Settembrini (ex Arezzo) e il fanalino di coda Torrita che ha inserito ben quattro nuovi giocatori".

Giovanni Puleri