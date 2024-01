A Comacchio la capolista Osteria Grande

Derby ferrarese che si prospetta avvincente a Casumaro. Al "Merighi" è di scena la Portuense, reduce da due vittorie nelle due ultime partite e sette gol all’attivo, mentre i padroni di casa avevano vinto in trasferta con il Corticella, ma steccato mercoledì in casa con il Fontanelice. "La matricola romagnola aveva più fame di noi – è l’analisi del direttore generale Fabio Montosi – un atteggiamento che non possiamo permetterci con la Portuense, una squadra forte in ogni reparto, costruita per vincere il campionato. E’ in ripresa, ha il potenziale per raggiungere i play off. All’andata fu un pirotecnico 2-2, ci sono i presupposti per assistere a una grande partita". Mister Testa deve rinunciare al difensore Farina, due gli indisponibili nella Portuense, Grazia e Nicolasi, ma torna a disposizione Marconi al centro della difesa.

"Casumaro è un campo difficile, l’importante è non perdere – afferma prudente il patron Antonio Cavallari – All’andata avevamo dominato, alla fine siamo riusciti a pareggiare solo nei minuti di recupero". Il Consandolo spera di imitare il Casumaro. La matricola argentana sarà a Bologna sul sintetico contro il Corticella, con il viatico del pareggio raccolto a Comacchio. "All’andata vincemmo 1-0 ad Argenta, fu la prima vittoria in questa categoria – ricorda il presidente Luigi Maggi – grazie a un gol di Gentili. Domenica scorsa il Corticella è stato sconfitto a domicilio dal Casumaro, ma si è subito riscattato nel recupero di mercoledì ad Anzola. Quindi un avversario da prendere con le pinze". Venendo alla Comacchiese, i lagunari se la vedranno al "Raibosola" con la prima della classe, l’Osteria Grande. "All’andata eravamo stati gli unici a vincere contro di loro – evidenzia il direttore sportivo Alessandro Farinelli – nel girone di ritorno sono partiti con il freno a mano tirato. Ho visto la capolista a Borgo Tossignano con la Valsanterno, sconfitta di misura per via di uno svarione difensivo, ma era una partita da pareggio. E’ una squadra forte, arriveranno a Comacchio con il dente avvelenato, determinati a riscattare i due passi falsi e rifarsi a nostre spese. Dobbiamo mantenere la soglia dell’attenzione alta fino al 90’ e oltre, senza quei cali di tensione che ogni tanto commettiamo. Dipenderà molto dall’atteggiamento, in fin dei conti anche noi abbiamo qualità, ma difettiamo di temperamento". L’altra formazione del Delta del Po, il Mesola, riceve il modesto Placci Bubano, sconfitto all’andata. "E’ una partita difficile a livello psicologico, i romagnoli hanno il vantaggio di non aver niente da perdere", afferma il ds Biondi.

