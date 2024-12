A inizio gara il ricordo dell’ultrà Luca Gatto. Triana, un guizzo da tre punti. L’Osimana castiga l’Urbania

OSIMANA

1

URBANIA

0

OSIMANA: Santarelli, Falcioni, Marchesini, Borgese, Patrizi, Bellucci, Fermani, Bambozzi (18’ st Triana), Mafei (18’ st Buonaventura), Minnozzi (18’ st Calvigioni), Alessandroni. Panchina: Cingolani, Sasso, Tucci, Modesti, Gigli, Colonnini. All. Labriola.

URBANIA: Nannetti, Scarcella, Antoniucci, Dal Compare, Sarli (43’ st Franca), Paoli, Zingaretti (25’ st Lani), Carnesecchi, Rivi (25’ st Nunez), Farias, Catani. Panchina: Stafoggia, Lorenzoni, Ciarafoni, Tamellini, Diene, Sema. All. Lilli

Arbitro: Fiermonte di Macerata.

Rete: 38’ st Triana.

Venti minuti per carburare e poi Triana, al 38’ st, fa esplodere il Diana. Il folletto colombiano controlla di destro e poi sempre di destro fulmina Nannetti che può toccare solo il pallone che si infila in rete. È il gol che decide la sfida del Diana in una giornata dove vincono anche gli ultras di casa che a inizio partita ricordano Luca Gatto, ultra venuto a mancare un anno fa, e a inizio secondo tempo festeggiano i dieci anni di attività con una bella coreografia. La ciliegina sulla torta poi il gol di Triana festeggiato da tutta la panchina, tornato a graffiare dopo quasi un anno dall’ultima rete, nella finale di Coppa, contro la Maceratese. Per il resto è una partita tirata, equilibrata, poco spettacolare. Stavolta Catani non riesce a trovare il gol del mercoledì di Coppa, ma la squadra di Lilli comunque crea qualche sussulto dalle parti di Santarelli. Nel primo tempo con Zingaretti, Catani e Rivi, nella ripresa gli ospiti con Farias e Catani cercano ancora la via della rete, anche se la palla buona capita sulla testa di Lani, ma Santarelli si supera.

L’Osimana dopo una bella occasione sprecata da Minnozzi nel primo tempo crea gioco, ma fatica a tirare in porta. Quando entra Triana si sfruttano maggiormente le fasce e al 38’ proprio dalla destra il numero 15 inventa il gol che decide la sfida. Nel finale lo stesso Triana è atterrato in area, ma l’arbitro lascia correre. Dall’altra parte in pieno recupero ci prova Farias, ma Santarelli c’è.