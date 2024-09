A mister Magrini il risultato va stretto: "Penalizzati dagli infortuni degli under"

Si è messa subito male la partita della Robur che ha perso prima Di Gianni, poi Bianchi, con il tecnico bianconero Lamberto Magrini (foto), costretto a ridisegnare in corsa il suo scacchiere. Alla fine la Robur è tornata con un punto, che per il mister va pure un po’ stretto. "E’ vero che anche il Ghiviborgo ha preso, come noi, una traversa, ma di chance per segnare ne abbiamo avute di più noi – ha sottolineato –. Abbiamo costruito molto, il loro portiere ha fatto un paio di miracoli. Nel primo tempo siamo partiti bene, abbiamo rubato tre-quattro palle alte, ma ci è mancata l’ultima giocata, abbiamo trovato sempre la soluzione sbagliata".

L’analisi continua: "Poi loro sono cresciuti: hanno dimostrato di essere molto bravi nel palleggio, nel muovere la palla e per una ventina di minuti ci siamo schiacciati, abbiamo pensato solo a difendere, per quanto in maniera abbastanza ordinata". "Nella ripresa abbiamo fatto molto bene – ha aggiunto il tecnico –, siamo rientrati in campo convinti e decisi, ci è mancato soltanto il gol, benché in due-tre circostanze ci siamo andati vicini. Credo che sia stata una bella gara, tra due squadre che si sono affrontate a viso aperto: quando trovi avversarie che provano a giocare, vengono fuori sempre delle buone partite".

Gli infortuni hanno condizionato la gara: "Fanno parte del gioco, ma due 2006 fuori sono penalizzanti – ha affermato il mister –. Giusti, tra i pali, ci dà una grande sicurezza, ma questa squadra è stata costruita per giocare con il portiere under e davanti uomini di esperienza. Impiegare quote nel reparto offensivo, a discapito di uomini come Ginnetti o Semprini, sia dal primo minuto che a gara in corso, è sicuramente uno svantaggio. Sono comunque contento per Carbè: ha retto 90 minuti temevo non riuscisse a portare in fondo la gara". E ancora: "In quel caso avrei dovuto operare il doppio cambio con il portiere perché non abbiamo altri 2006 in panchina. Invece il ragazzo si è comportato bene, ha avuto anche un paio di buoni spunti, nel secondo tempo. Ma ripeto, la nostra squadra è stata costruita con presupposti diversi, in 30 anni ho sempre giocato e vinto i campionati con ragazzi di esperienza davanti".

"L’ingaggio di un altro 2006 – ha chiuso Magrini –? Va chiesto alla società, ma un 2006 in un’altra zona del campo avrebbe fatto comodo: con un terzino avremmo avuto maggiori soluzioni".

A.G.