A punteggio pieno. La Cdr Mutina sale sull’ottovolante. Anche lo Smile deve arrendersi

CDR MUTINA: Chiossi, Vacondio (55’ Vignocchi), Ligabue, Gualdi (78’ Veneri), Ognibene (58’ Lazzaretti), Ricaldone, Turci (82’ Andreoli), M. Caselli, Corbelli (60’ Gozzi), Hoxha, Gollini. A disp. N. Tagliavini, Sejdiraj, Guerrero, A. Tagliavini. All. Paganelli

PGS SMILE: Migliori, Piacentini (68’ Zarcone), Bastia (46’ Giovani), Riva (60’ Cavani), Allegra (55’ Giovanardi), Pattuzzi, F. Montorsi, F. Caselli, Maietta (55’ Darga), Lotti, Faella. A disp. Botti, Ruini, J. Montorsi, Pederzoli. All. Santini Arbitro: Casadio di Ravenna

Reti: 27’ Corbelli, 43’ Gollini, 89’ Caselli Note: ammoniti F. Montorsi e Ligabue

Il rullo Atletic Cdr Mutina supera anche l’ostacolo Smile e con l’ottava vittoria su 8 gare mantiene il prezioso +6 sulla Riese. Al 5’ Ricaldone calcia dall’interno dell’area piccola, ma Migliori para. Il gol porta la firma di Corbelli che al 27’ si libera di Migliori e appoggia in rete. Corbelli potrebbe anche raddoppiare 2’ dopo su cross di Ligabue, ma la sfera termina alta. Al 43’ ecco il 2-0 con una rete di Gollini, in gol dall’area piccola. La ripresa si apre al 1’ con una traversa della Smile, poi gli "orange" hanno le chance del tris con Hoxha (al 49’, calcia fuori) e con Corbelli (56’). Al 58’ gli ospiti vanno vicinissimi ad accorciare le distanze con Lotti che, in area piccola, spreca una buona occasione; al 72’ per i locali ci prova Gualdi da fuori area: Migliori devia sulla traversa, poi la conclusione termina out. Una traversa è centrata anche dalla Pgs al 75’, mentre all’80’ Hoxha manda alto dai venti metri. Nel finale i formiginesi insistono e all’82’ vanno in gol ma l’arbitro Casadio annulla per fuorigioco, rimandando però all’88’ la rete del 2-1: la sigla Caselli, bucando Chiossi da pochi metri, ma è tardi per il pari. CLASSIFICA. Cdr Mutina 24, Riese 18, Sanmichelese 16, Castelnuovo 14, Campagnola, Casalgrande e Castellarano 13, La Pieve e Sammartinese 12, Basio e Ganaceto 11, Colombaro e United Carpi 7, San Felice, Monteombraro e Camposanto 6, Smile 5, Fiorano 4.