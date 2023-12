A San Pietro donazione per don Enrico. Milan club solidale

Come di consueto il Milan Club San Pietro si conferma campione di solidarietà ed in occasione delle festività natalizie esprime la propria vicinanza e solidarietà agli abitanti del quartiere bisognosi di un aiuto. Il Club è nato solo pochi anni fa e sotto la presidenza di Fabrizio Felici, coadiuvato da Andrea Agostini, Ivan Serafini, Matteo Amantini, Giacomo Paco Pozzoli, Fabrizio Bartolucci e Luca Bonazzoli, si è impegnato in molteplici iniziative benefiche. Anche quest’anno infatti ha donato alla Caritas parrocchiale, presieduta da don Enrico Giorgini, una fornitura di pannolini e generi alimentari di prima necessità. Tutti gli associati del club rossonero colgono l’occasione per inviare a tutti gli amanti dello sport un augurio di buone feste e di buon anno 2024.

l.d.