Serie D. FolloGavo, chiudi in bellezza. Oggi la sfida al Seravezza

Anticipo di campionato e ultima partita del 2024 per il Follonica Gavorrano che oggi fa visita al Seravezza.

Si chiude così il girone di andata per due squadre che nelle ultime due giornate hanno raccolto bottini molto diversi tra loro. Se, infatti, per i biancorossoblù sono arrivate due vittorie con Orvietana e Poggibonsi, con zero gol subìti, il Seravezza è riuscito a raccogliere un solo punto nel pareggio per 2-2 contro lo Sporting Trestina, dopo aver perso per 3-2 contro la Fulgens Foligno.

La formazione lucchese si trova attualmente in terza posizione a quota 29 punti, frutto di 8 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, con 30 gol fatti e 22 subìti. Per il Follonica Gavorrano i punti sono 24 (settima posizione), con 7 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte, 25 gol fatti e 16 subìti.

"Noi dobbiamo pensare partita dopo partita, settimana per settimana – ha detto mister Marco Masi –. Dobbiamo ritrovare tante cose che avevamo un po’ smarrito. Non ci sarà da distrarsi, ci aspetta un’altra partita importante. Poi avremo cinque o sei giorni di vacanza, per poi ripartire con le nostre prove. La strada è ancora lunga, ma è quella da percorrere perché nelle ultime sei partite tra campionato e Coppa Italia ne abbiamo persa una, quindi stiamo ritrovando qualcosa che avevamo un po’ smarrito".

Per quanto riguarda i confronti diretti tra le due squadre, lo scorso anno nel girone di andata era arrivata una bella vittoria esterna per la truppa di mister Masi, che dal campo di Seravezza era uscita con un 2-1 grazie alle reti di Modic e Marcheggiani, che avevano ribaltato lo svantaggio iniziale con un gol di Ivani. Nel ritorno il 3-0 casalingo per il Follonica Gavorrano, con i gol di Nardella, Pino e Mencagli.

Le due squadre si erano comunque incontrate diverse volte anche negli ultimi anni: il match forse più importante è probabilmente quello della stagione 2021/22: nonostante il diverso girone le due formazioni si erano infatti sfidate in Coppa Italia di Serie D, con una vittoria per 3-1 ad opera del Follonica Gavorrano che fa parte della bella cavalcata arrivata fino alla conquista finale del trofeo.