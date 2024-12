Recanatese in campo. All’attacco del Termoli

Per proseguire nella striscia positiva che dura da oltre un mese e mezzo, per le esigenze della classifica che sono prioritarie tanto più che si tratta di uno scontro diretto e, non da ultimo, per trascorrere un Natale felice sul piano sportivo. Enormi le motivazioni che dovrebbero accompagnare la Recanatese impegnata nell’anticipo odierno al "Cannarsa" di Termoli, fischio d’inizio alle 14.30, contro un avversario il cui organico verrà disvelato solo quando sarà ufficializzato il "line-up". In ogni caso è molto meglio diffidare soprattutto considerando le prestazioni recenti dei molisani capaci di vincere, in totale emergenza, ad Ascoli, con l’allenatore Mosconi che non ha operato nemmeno una sostituzione e nel costringere la capolista Samb a sofferenze impensabili per aggiudicarsi la posta in palio.

L’unica cosa, facilmente prevedibile, è che sarà battaglia, tra squadre affiancate a 17 punti ed ancora impantanate nelle sabbie mobili della zona play-out. Per questo i leopardiani sono chiamati, soprattutto, a una prova di grande carattere ed alla conferma della recente crescita manifestata anche dal fatto che nelle ultime tre trasferte ci sono stati altrettanti "clean-sheet", seppur tra varie sofferenze. Intanto l’allenatore Lorenzo Bilò recupera Bellusci che ha scontato la giornata di squalifica ed ha, tra i disponibili anche gli ultimi arrivati, Gianmarco Pierfederici e Nicola Mascolo.

Complessivamente però non crediamo ci saranno sostanziali novità rispetto all’undici titolare che ha affrontato la Civitanovese con il rientro dell’ex capitano dell’Ascoli, ovviamente a discapito di Marchegiani. Per il gioco degli under tra i pali dovrebbe essere schierato ancora Del Bello mentre gli altri giovani in campo saranno Daniel Ferrante e Canonici, per cui ogni altro stravolgimento dovrà essere considerato come una sorpresa. Curiosità: il binomio offensivo sarà composto da due ex, Spagna e D’Angelo. È il match che chiuderà il girone di andata, tribolatissimo come nessuno si sarebbe aspettato e che ha anche messo a durissima prova la resilienza di tutti. Altro motivo in più per chiudere con un sorriso.

Probabile formazione: Del Bello; Edoardo Ferrante, Bellusci, Cusumano; Daniel Ferrante, Alfieri, Raparo, Mordini; Canonici; D’Angelo, Spagna.