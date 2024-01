A segno Alessandroni e Tittarelli. L’Osimana si avvicina ai playoff. Azzurra Colli sempre più ultima

AZZURRA COLLI

0

OSIMANA

2

AZZURRA COLLI (4-3-3): Scartozzi; Spadoni (22’st Aliffi), Sosi, Filipponi, Vallorani; Rossi (41’st Dacosta), Gabrielli, Canestrelli; Petrucci (12’st Romanazzo), Del Marro (22’st Gesuè), Filiaggi. A disp.: Castelletti, Acciarri, Pignoloni, Giovannini. All.: Alessio Morelli.

OSIMANA (4-4-2 ): Santarelli; Falcioni, Patrizi, Micucci, Mosquera (22’st Fermani R.); Fermani N., Borgese, Pasquini (11’st Straccio), Bugaro (37’st Bellucci), Alessandroni (42’st Baiocco), Tittarelli (46’st Mercanti). All.: Sauro Aliberti.

Arbitro: Animento di Macerata.

Reti: 32’pt Alessandroni su rigore, 31’st Tittarelli.

Con un gol per tempo l’Osimana chiude la pratica Azzurra Colli e prosegue la sua striscia positiva sperando in una rimonta che non sembra davvero impossibile. I playoff d’altronde sono distanti soltanto tre punti e i ragazzi di mister Sauro Aliberti vorranno provarci fino alla fine. Per l’Atletico Azzurra Colli, invece, sembra davvero notte fonda. I rossoazzurri sono sempre più ultimi in classifica con soli 8 punti frutto di una vittoria, cinque pareggi e ben 13 sconfitte, ma soprattutto preoccupano i 26 gol subiti e i soli 7 realizzati. I tre cambi di allenatore finora non hanno portato a grandi miglioramenti e anche il ritorno sul campo di ‘Colle Vaccaro’ sempre più disastrato, non ha cambiato la situazione. Una situazione che sta precipitando tanto che alcuni tifosi auspicano il ritorno di mister Nico Stallone in panchina, con il tecnico esonerato forse troppo frettolosamente ad ottobre.

La sfida contro l’Osimana ha seguito la trama di film già visti quest’anno: Azzurra Colli che lotta con il cuore ma che viene punita al primo errore, che costa il rigore con cui l’Osimana si porta in vantaggio con Alessandroni. Buona la reazione dei padroni di casa, ma nella ripresa arriva il gol di Tittarelli che chiude la sfida.