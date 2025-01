A segno Boccioletti, Alessandroni, Morelli e Mafei. L’Urbino scappa due volte, ma l’Osimana lo riacciuffa

2

OSIMANA

2

: Alessandroni; Nisi (28’ pt Mari), Boccioletti, Morelli, Bellucci; Tamagnini, Cusimano, Arcangeli; Montesi (38’ st Santi); Galante, Palazzi (36’ st Sergiacomo) All. Mariani N.

OSIMANA: Santarelli; Falcioni (25’ st Gigli), Mosquera, Bambozzi, Patrizi; Marchesini, Micucci (41’ st Calvigioni), Fermani, Mafei (32’ st Borgese); Buonaventura (32’ st Triana), Alessandroni. All. Labriola.

Arbitro: Negusanti di Pesaro.

Reti: 33’ pt Boccioletti, 1’ st Alessandroni, 9’ st Morelli, 14’ st Mafei.

Divisione della posta in palio tra Urbino e Osimana. Dopo la sconfitta di Ancona, vuole ripartire l’Urbino ma tra squalifiche e infortuni mister Mariani è costretto a rivedere l’assetto tattico dei gialloblù. Per contro l’Osimana vuole il massimo dalla trasferta al Montefeltro e si presenta con Buonaventura dietro Mafei e Alessandroni. Primo tempo molto tattico con le due squadre che cercano la supremazia. Al 5’ Boccioletti ci prova palla centrale. Al 14’ risponde l’Osimana con Mafei che calcia dal limite palla debole e facile per Alessandroni. Al 16’ ancora Osimana che libera Micucci che calcia alto da dentro l’area. Al 33’ si sblocca il match: tiro-cross di Boccioletti con il vento che allunga la traiettoria all’incrocio dei pali. Nella ripresa pronti via e dopo un minuto pareggia Alessandroni servito in mezzo all’area. Ma l’Urbino vuole i tre punti e cerca il raddoppio che arriva con Morelli che dentro l’area fulmina Santarelli. Passano pochi minuti e l’Osimana impatta ancora con Mafei che da due passi supera Alessandroni con un tocco sotto misura elegante ed efficace. Ci prova Palazzi, subito dopo, con palla fuori così come Galante che è l’ultimo ad arrendersi al 90’ che si gira e calcia sull’esterno della rete. Partita spigolosa che l’arbitro Negusanti non riesce a tenere in pugno. Diversi scontri al limite della regolarità, ma il risultato non si schioda da un giusto pareggio finale. Per l’Urbino buone prove di Morelli e Galante; nell’Osimana bene Alessandroni e Bambozzi.