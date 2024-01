A segno i gemelli del gol. Zebre, una vittoria griffata

GREZZANO – Vittoria griffata dai bomber quella ottenuta ieri dal Viareggio nella “fantasmica“ Grezzano contro il Luco dove i “Ghostbusters“ che acchiappano... i gol sono gli attaccanti Cristian Brega e Gabriele Ceciarini. Il "9" e il "7" non si smentiscono e nella ripresa decidono il 2-0 che mantiene in vetta le zebre dopo la prima giornata del girone di ritorno in cui riposava la Real Cerretese seconda della classe (ora scavalcata Lunigiana Pontremolese, che ha battuto di misura 2-1 la Larcianese grazie alla rete in apertura di Bruzzi ed al gol-partita siglato da D’Antongiovanni al 96’).

Nel primo tempo il Viareggio fa poco e sembra una giornata di sofferenza, con il Luco che ci prova dalla distanza. Ad inizio ripresa il match potrebbe svoltare subito quando al 52’ "L’alligatore" Ceciarini si prende il rigore (per fallo del portiere su di lui) che però Fazzini cestina tirando alto. Il “rovescio“ è comunque nell’aria ed arriva quando la palla passa in area e prima la cicca Ceciarini nel tentativo di rovesciare e poi la infila Brega sempre in rovesciata. Il Luco accusa il colpo e non reagisce. Le zebre allora confezionano il raddoppio della sicurezza, col subentrato Marinai che disegna in verticale da destra per Ceciarini che da posizione defilata partorisce un destro che sbatte sulla traversa e muore in fondo al sacco. Il Luco prova l’assedio quando è tardi. Il Viareggio, imbattuto, vince ancora.