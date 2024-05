A tavola con i Moschettieri: "Playoff? Ora viene il bello"

Con la serie C in tasca e i playoff raggiunti non resta che sedersi a tavola. Aspettando il dolce. Ma prima c’è la tagliatella da assaggiare. E quella che mettono a tavola, come ormai da tradizione, da anni, i tifosi del Club Tre Moschettieri ha il sapore dell’attesa. Locale colorato di biancorossi, il ristorante La Vecchia Fonte di Sant’Andrea in Besanigo che ormai da anni prepara tutto a puntino per la festa annuale del club. E a tavola, insieme ai tifosi ci sono anche dirigenti, staff e giocatori del Rimini. Reduci dalla pesante sconfitta di Gubbio, c’è il rischio che quella tagliatella vada un po’ di traverso. Ma poi al grido di battaglia dei Tre Moschettieri, capitanati da Delmo Bianchi, Luciano Semproli ed Erio Lisi, quel ’Forza Rimini’ che ogni partita casalinga rimbomba dalla tribuna centrale del ’Neri’ torna il buon umore. "Non capita tutti i giorni di fare i playoff e noi vogliamo cambiare il nostro trend in trasferta", lo dice forte e chiaro Claudio Morra, il bomber del Rimini con i suoi 19 gol in campionato che si è seduto al tavolo insieme a un centinaio di ’moschettieri’, insieme a Lamesta, Lepri e Garetto. Ma anche in compagnia di mister Troise e del suo vice Di Cecco e del direttore generale Giuseppe Geria. "Partendo da sfavoriti dovremo vincere per forza ed è quello che vogliamo fare", assicura il bomber. Che proprio come in campo, anche davanti a telecamere e taccuini, duetta che è una meraviglia con Davide Lamesta.

"Non sarà una partita semplice a Gubbio – dice l’esterno dei biancorossi – ma non sarà nemmeno una partita come l’ultima che abbiamo giocato in Umbria. Sarà una partita diversa, da dentro o fuori, e nel corso della stagione abbiamo dimostrato di non sbagliare nei momenti importanti. Ci siamo sempre fatti valere. Sicuramente fuori casa in campionato abbiamo messo al sicuro pochi punti e questo ci dispiace. Ma abbiamo il tempo per rifarci. Daremo il massimo, questo è poco ma sicuro". In palio c’è il secondo turno di quei playoff che non si chiuderanno in 100 metri, ma saranno una vera e propria maratona. I tifosi sono pronti. Ora, a pancia piena, e con la voglia di lanciare cori a ogni buona occasione, sono pronti per seguire la squadra anche a Gubbio. Non è serata, quella dello storico club biancorosso, per pensare troppo al futuro. Meglio godersi i sorrisi dei protagonisti biancorossi che si raccontano, davanti al loro popolo, sperando il bello debba veramente ancora venire. "Vogliamo andare più avanti possibile", non si pone limiti Lamesta che, insieme a Morra, ha realizzato più della metà dei gol biancorossi di questa stagione. "Ma il più importante lo devo ancora realizzare", dice Morra, facendo partire l’applauso in sala.