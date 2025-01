A volte ritornano. Sull’erba del ‘Franchi’ gli indimenticati e gloriosi ex bianconeri

Una vera e propria rimpatriata, un pomeriggio di amarcord: la tribuna del Franchi, ieri pomeriggio, ha accolto cinque ex bianconeri che hanno scritto tante belle pagine della storia della Robur: il tecnico Mario Beretta e i giocatori Alexander Manninger, Lukas Jarolim, Daniele Galloppa e Daniele Ficagna (quest’ultimo, tra l’altro, ha assistito alla gara da doppio ex: era il vice di Maccarone quando Big Mac ha guidato il Ghiviborgo). Il direttore generale Simone Farina, a nome della società, li ha omaggiati con una maglia, durante il primo e il secondo tempo della partita, in campo. I tifosi li hanno accolti con calore, tra applausi, abbracci, strette di mano e foto ricordo. Carico di affetto il saluto con il massaggiatore Ezio Targi, uno dei ‘reduci’ del passato che ancora oggi è punto di riferimento per giocatori e collaboratori. La loro presenza una dimostrazione di come il tempo e la distanza non possano scalfire i legami, quando sono profondi, di quanti ex tesserati non possano dimenticare Siena e i colori bianconeri.