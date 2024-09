Academy colpita e affondata. Il Bologna ne fa cinque alle titane

Esce con le ossa rotte la San Marino Academy dal confronto con il Bologna alla seconda. Bologna che, davanti al pubblico amico attinge quasi esclusivamente al secondo tempo per avere ragione delle titane nella loro prima uscita esterna, dopo la sconfitta al debutto. La gara delle ragazze di Baldarelli è a due facce: gagliardo il lato ‘A’, chiuso in equilibrio e non per caso. Sgonfio il lato ‘B’, nel quale il Bologna prende il largo. Il tecnico marchigiano della San Marino Academy lancia dal 1’ Magni e Crocioni, oltre a Bertolotti, e vara il rombo di centrocampo, i cui vertici alto e basso sono Brambilla e Giuliani, quest’ultima posizionata alle spalle di Tamburini e Barbieri. L’avvio delle biancazzurre della Repubblica è promettente, ma il Bologna, al primo affondo, passa. Raggi lancia in corsia Sondergaard, che individua a centro area Colombo: la centravanti apre il piatto e manda sul palo, ma è fortunata perché il legno le offre una seconda opportunità, che lei, nonostante l’opposizione disperata di Limardi, non sciupa. Le titane non si buttano già e al 18’ pareggiano riaccendendo le speranze. Gran merito va a Tamburini, che semina in fascia Passeri prima di servire una palla intelligente per l’accorrente Barbieri: il resto lo fa la bomber infilando la sfera proprio all’angolino basso, là dove Shore non può davvero arrivare. Poi nella ripresa sono dolori con il tris di Gelmetti e il gol di Tardini. Quattro reti che fanno malissimo alla formazione di mister Baldarelli, ancora a secco di vittorie in gare ufficiali. Le biancazzurre dovranno cercare in fretta di cambiare marcia in un campionato che si preannuncia complicatissimo.

San Marino Academy: Limardi; Ventura, Gardel (51’ Weithofer), Magni (84’ Pirini), Crocioni (68’ Gallina); Bertolotti (68’ Marchetti), Brambilla, Miotto; Giuliani, Tamburini, Barbieri. A disposizione: Gallesio, Fancellu, Galli, Ciavatta, Crevacore. All.: Baldarelli.

Serie B (2ª giornata): Bologna-San Marino Academy 5-1, Cesena-Ternana 0-1, Freedom-Genoa 2-1, Hellas Verona-Parma 0-2, Lumezzane-Res 3-0, Orobica Bergamo-Chievo 1-0, Pavia-Brescia 3-4, Vis Mediterranea-Arezzo 0-1.

Classifica: Bologna, Parma, Arezzo, Freedom, Ternana 6; Chievo, Genoa, Cesena, Lumezzane, Brescia, Orobica Bergamo 3; Hellas Verona, Vis Mediterranea, San Marino Academy, Res, Pavia 0.