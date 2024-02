Academy di nuovo a secco. Il Chievo si prende tutto

La fortuna non ha aiutato le audaci in casa del Chievo Women. La San Marino Academy costruisce un buon numero di palle-gol sia sullo 0-0 che sull’1-0, mancando di precisione ma anche di buona sorte in un paio di circostanze cruciali, precisamente quando i due mancini – uno nel primo tempo e uno nella ripresa – di Bonnín si spengono sul fondo dopo aver toccato la traversa. Non basta per fermare il Chievo che di gol ne realizza due e si prende tutto. Mister Venturi, grande ex, deve aggiungere anche Barbieri al novero delle indisponibili, oltre a Peare. L’attacco è costruito con un tridente che vede in Tamburini il riferimento centrale e in Bonnín e Giuliani le due ali. In difesa è titolare Carlini. San Marino Academy: Limardi; Montalti, Gardel, Carlini (82’ Manzetti), Ladu; Puglisi (74’ Pirini), Brambilla, Carrer (59’ Menin); Giuliani, Tamburini, Bonnín. A disp.: Montanari, Bertolotti, Mariotti, Buonamassa, Prinzivalli, Nicolini. All.: Venturi.

Serie B (18ª giornata): Tavagnacco-Ternana 0-0, Freedom-Res Roma 2-2, Cesena-Bologna 5-0, Genoa-Hellas Verona 1-1, Chievo-San Marino Academy 2-0, Lazio-Arezzo 4-0, Padma-Brescia 5-1, Ravenna-Pavia 2-2.

Classifica: Ternana, Lazio 47; Cesena 46; Parma 40; Hellas Verona 31; Genoa, Chievo 30; Brescia 27; Bologna 23; Arezzo 20; Res Roma 18; Pavia 16; Freedom 13; San Marino Academy 12; Tavagnacco 9; Ravenna 3.