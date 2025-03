Academy, la gara perfetta. Due gol e il Chievo va ko

Il carattere della San Marino Academy visto nei 90’ contro il Chievo, e particolarmente nella fase della rimonta che consegna tre punti d’oro a Bertolotti e compagne, non può non essere una delle colonne sulle quali costruire la parte restante della stagione, e della corsa salvezza in particolare. Troppo importanti prestazioni del genere nell’economia di una bagarre che promette di essere serrata fino alla fine. Il vantaggio del Chievo dura poco e non abbatte le titane, anzi ne scatena la furia. Le reti di Marchetti e Battaglioli ne sono una conseguenza, e nemmeno bastano a raccontare tutto il buono visto all’Olivieri nella domenica della 7ª giornata di ritorno (2-1). La squadra di mister Bragantini sale, così, a quota 20 in classifica staccando ancora di più il Pavia penultimo, avvicinando l’Orobica Bergamo fermata sul pari dalla Res Roma. Cinque, invece, i punti che dividono le biancazzurre della Repubblica dall’Hellas Verona. Insomma, sarà un finale di campionato davvero caldissimo, c’è da scommetterci.

San Marino Academy: Limardi; Larocca, Weithofer, Magni, Peare; Marchetti; Ventura, Bertolotti, Miotto (70’ Giuliani), Battaglioli (88’ Pirini); Galli (66’ Tamburini). A disp.: Montanari, Congia, Gardel, Crocioni, Fancellu, Gallina. All.: Bragantini.

Serie B (22ª giornata): Bologna-Vis Mediterranea 10-0, Brescia-Arezzo 1-3, Cesena-Freedom Cuneo 0-2, Chievo-San Marino Academy 1-2, Lumezzane-Parma 1-3, Pavia-Hellas Verona 0-3, Res Roma-Orobica Bergamo 1-1, Ternana-Genoa 2-1.

Classifica: Ternana 57; Parma 55; Genoa 47; Bologna 45; Lumezzane 38; Arezzo 34; Chievo, Freedom Cuneo 32; Cesena, Brescia 29; Res Roma 26; Hellas Verona 25; Orobica Bergamo 21; San Marino Academy 20; Pavia 13; Vis Mediterranea 2.