Academy, pari e rimpianti. Il Pavia si prende un punto

La San Marino Academy incappa in un pareggio sul quale pesa più di un rimpianto. Il Pavia gioca una partita di sostanza e determinazione, neppure priva di qualche buona chance per il 2-1, festeggiando alla fine un punto che gli permette di muovere la classifica per la prima volta in stagione (1-1). La squadra di Cassaro presenta due ex nell’undici: Alborghetti e Modesti. Mister Bragantini, all’esordio casalingo, conferma quasi in toto la formazione scesa in campo dall’inizio con il Cesena: le novità sono Congia al centro della difesa (con Magni terzino al posto di Weithofer) e Giuliani come mezz’ala destra in luogo di Bertolotti. Titane avanti dopo cinque minuti con Fancellu, poi riprese da Semplici prima dell’intervallo. San Marino Academy: Limardi; Ventura (46’ Crevacore), Gardel, Congia, Magni (46’ Weithofer); Giuliani (76’ Paini), Marchetti, Miotto; Tamburini (62’ Galli), Barbieri, Fancellu (83’ Bertolotti). A disp.: Gallesio, Gallina, Ciavatta, Pirini. All.: Bragantini.

Serie B (5ª giornata): Arezzo-Orobica 3-0, Freedom-Brescia 3-2, Genoa-Bologna 1-0, Chievo-Lumezzane 1-2, San Marino Academy-Pavia 1-1, Ternana-Res 2-1, Mediterranea-Hellas Verona 0-2, Parma-Cesena 2-0.

Classifica: Parma, Ternana 15; Genoa, Bologna, Freedom 12; Arezzo 10; Lumezzane 7; Chievo, Cesena, Res, Orobica 6; San Marino 4; Brescia, Hellas Verona 3; Pavia 1; Mediterranea 0.