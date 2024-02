Academy, tre punti d’oro. Primo hurrà casalingo

La San Marino Academy festeggia la prima vittoria casalinga in stagione regolando 2-0 il Tavagnacco e, cosa per nulla secondaria, mettendo una distanza di relativa sicurezza fra sé ed una delle dirette rivali nella corsa salvezza. Giacomo Venturi ripropone il centrocampo a quattro, ma stavolta non a rombo bensì in linea. Rispetto alle titolari di una settimana prima manca Tamburini. Al suo posto c’è Carrer, che agisce al fianco di Barbieri nel tandem d’attacco. Tutto succede nella ripresa con Giuliani che la sblocca e Tamburini che la chiude nei minuti di recupero. San Marino Academy: Limardi; Montalti, Gardel, Manzetti (46’ Carlini), Ladu; Bonnín (70’ Tamburini), Puglisi, Brambilla, Giuliani; Carrer (64’ Bertolotti), Barbieri (90’ Menin). A disp.: Montanari, Mariotti, Buonamassa, Pirini, Prinzivalli. All.: Venturi.

Serie B (17ª giornata): Ternana-Ravenna 7-1, Genoa-Lazio 2-2, Arezzo-Chievo 1-2, Brescia-Cesena 1-3, Hellas Verona-Pavia 5-0, Parma-Freedom 1-2, Res Roma-Bologna 0-1, San Marino Academy-Tavagnacco 2-0.

Classifica: Ternana 46; Lazio 44; Cesena 43; Parma 37; Hellas verona 30; Genoa 29; Brescia, Chievo 27; Bologna 23; Res Roma 17; Pavia 15; San Marino Academy, Freedom 12; Tavagnacco 8; Ravenna 2.