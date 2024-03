ACCADEMIA SPORT. Torneo per duecento a Santa Veneranda

Sì svolgerà il da sabato a lunedì all‘ Orange Stadium di Santa Veneranda la Ies Dini Cup 2024 di calcio, aperta alla categoria Pulcini misti 10 e 11 anni e con 200 atleti di 14 squadre di tutta la regione, organizzato dall’ Accademia dello Sport che è un ente di formazione a livello nazionale che si occupa di fare crescere dirigenti sportivi nel mondo del calcio, basket e pallavolo. L’evento è ideato, organizzato e gestito dai 12 studenti del Master Manager Calcistico provenienti da tutta Italia che in questi ultimi 6 mesi sono venuti a Pesaro per studiare come futuri dirigenti di calcio. Tra i docenti Alessandro Costacurta e Alberto Bollini, tra i centri sportivi frequentati, quello di Juve, Hellas Verona, Torino, Sassuolo, Empoli, Viola Park, Parma, Sudtirol, Padova e Vicenza alle quali si sono affiancate attività pratiche con la Vis Pesaro 1898.

b.t.